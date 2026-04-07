Hajlování v Dallasu. Klub zakázal divákovi vstup po více než čtvrt roce od incidentu

Autor:
  14:02aktualizováno  14:02
Zatímco v NHL vrcholí základní část a Dallas se chystá na vyřazovací boje, tamní hokejový klub musel řešit nepříjemnou situaci. Před několika dny totiž po sociálních sítích začalo kolovat video, na kterém skupina fanoušků mává zdviženou pravicí. Organizace nyní jednoho z mužů potrestala zákazem vstupu do arény.

American Airlines Center, aréna hokejových Stars a basketbalových Mavericks v Dallasu. | foto: AP

Incident se odehrál 21. prosince v zápase proti Torontu. Až v posledním týdnu se však začalo šířit video, na němž skupina čtyř mužů hajluje.

Stars nyní ztotožnili jednoho z nich, který obstaral vstupenky, a zakázali mu vstup do haly na „dobu neurčitou“.

Podívejte se na gesta fanoušků Dallasu:

„Jakékoli diskriminační nebo nenávistné chování nebude tolerováno a v naší aréně nemá místo. Vytváření a udržování prostředí, které je inkluzivní, bezpečné a založené na vzájemném respektu, je pro nás nekompromisní zásadou,“ uvedl klub.

„Kromě toho posilujeme informování diváků přímo v hale o Kodexu chování fanoušků a o tom, jak mohou naši fanoušci nahlásit jeho porušení. Zároveň klademe důraz na školení personálu, aby dokázal rozpoznat a řešit vzniklé situace,“ dodalo vedení.

Zmíněná gesta skupina fanoušků opakovaně dělala po vstřelené brance. Doprovázela tak gólovou píseň Puck Off od skupiny Pantera. Vzhledem k výhře 5:1 dostali tito diváci hned pět možností, při kterých mávali zdviženou pravicí.

Hokejisté Dallasu se radují z gólu proti Torontu.

Jedna z fanynek nevhodné chování zachytila, na základě jejího videa a následného šíření zahájil Dallas vyšetřování, jež se nyní dočkalo vyústění v podobě zákazu vstupu.

„Od všech návštěvníků se při účasti na akcích očekává, že budou dodržovat kodex chování v aréně. Ti, kteří ho poruší, mohou být z akce vykázáni bez nároku na vrácení vstupného a v případě, že jejich chování představuje porušení platných zákonů, mohou být trestně stíháni,“ stojí v prohlášení zástupců haly American Airlines Center, kde nastupuje hokejový a basketbalový tým Dallasu.

Vstoupit do diskuse

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.