Wimbledon ONLINE: Krejčíková vede nad Bartůňkovou, daří se i Muchové

Dvacetiletá Bartůňková už v předchozím kole nastoupila proti krajance, ve dvou setech si poradila s Kateřinou Siniakovou. „Když jdu na kurt, popravdě mě nezajímá, kdo stojí na druhé straně. Koncentruji se výhradně na sebe a na svůj vlastní výkon. To se mi povedlo a myslím, že jsem předvedla slušný tenis,“ vyprávěla po zápase.
ONLINE: Nikola Bartůňková vs. Barbora Krejčíková
Zápas sledujeme v podrobné reportáži.
Teď ji čeká o deset let starší Krejčíková. Wimbledonská šampionka z roku 2024 si ve druhém kole poradila se světovou pětkou a vítězkou Roland Garros Mirrou Andrejevovou.
Proti Bartůňkové, se kterou se utkává poprvé v kariéře, je papírovou favoritkou. Ovšem mladší z Češek letos předvádí skvělé výkony.
Muchová proti rozjeté Thajce
Vítězka derby se bude moct v dalším kole opět utkat s Češkou, a to v případě, že svůj zápas zvládne Muchová. Od jejího třetího osmifinále v All England Clubu v kariéře ji dělí thajská kvalifikantka Savangkevová, která v hlavní soutěži vyřadila finalistku Roland Garros Maju Chwaliňskou a Američanku Alycii Parksovou.
ONLINE: K. Muchová vs. M. Savangkevová
Utkání sledujeme v podrobné reportáži.
Česká tenistka by měla podle předpokladů uspět a protáhnout si sérii vítězství na trávě, před Wimbledonem ovládla turnaj v Bad Homburgu. Do osmifinále se na londýnském majoru dostala naposledy před pěti lety, loni vypadla hned v prvním kole.
Co dalšího nabízí pátý ten Wimbledonu?
- Obhájce titulu Jannik Sinner je v osmifinále po jasné výhře, první hráč světového žebříčku porazil Jensona Brooksbyho 6:4, 6:3, 6:4.
- Novak Djokovič ve třetím kole zdolal Arthura Rinderkneche 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 a 105. výhrou v All England Clubu vyrovnal rekord Rogera Federera.
- Japonská tenistka Naomi Ósakaová postoupila poprvé do osmifinále, ve třetím kole uspěla i světová čtyřka Jessica Pegulaová.
- I mezi ženami se představí vládkyně žebříčku. Arynu Sabalenkovou nečeká úplně jednoduchý úkol, Jelena Ostapenková z Lotyšska umí soupeřky potrápit.
Páteční program Wimbledonu:
Centrální dvorec (14:30 SELČ): Sabalenková (1-Běl.) - Ostapenková (Lot.), Auger-Aliassime (3-Kan.) - Zheng (USA)
Kurt č. 1 (14:00): Liuová (USA) - Gauffová (7-USA)
Kurt č. 3 (12:00): třetí zápas Muchová (10-ČR) - Savangkevová (Thaj.).
Kurt č. 18 (12:00): třetí zápas Bartůňková - Krejčíková (obě ČR).