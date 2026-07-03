Wimbledon ONLINE: Krejčíková vede nad Bartůňkovou, daří se i Muchové

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  17:57aktualizováno  18:46
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Barbora Krejčíková dobíhá míček ve třetím kole Wimbledonu.

Barbora Krejčíková dobíhá míček ve třetím kole Wimbledonu. | foto: AP

Nikola Bartůňková se chystá na úder ve třetím kole Wimbledonu.
Daniil Medveděv hraje bekhend ve třetím kole Wimbledonu.
Novak Djokovič se natahuje pro míček ve třetím kole Wimbledonu.
Novak Djokovič se naklání přes síť ve třetím kole Wimbledonu.
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Další den, další porce zápasů na grandslamovém Wimbledonu. O postup do osmifinále zabojují i tři české tenistky, ovšem jen ve dvou duelech. Barbora Krejčíková a Nikola Bartůňková soupeří ve vzájemném derby, Karolína Muchová hraje s thajskou kvalifikantkou Manančajou Savangkevovou. Obě utkání sledujeme v podrobných reportážích, jejich vítězky se v dalším kole postaví proti sobě.

Dvacetiletá Bartůňková už v předchozím kole nastoupila proti krajance, ve dvou setech si poradila s Kateřinou Siniakovou. „Když jdu na kurt, popravdě mě nezajímá, kdo stojí na druhé straně. Koncentruji se výhradně na sebe a na svůj vlastní výkon. To se mi povedlo a myslím, že jsem předvedla slušný tenis,“ vyprávěla po zápase.

ONLINE: Nikola Bartůňková vs. Barbora Krejčíková

Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Teď ji čeká o deset let starší Krejčíková. Wimbledonská šampionka z roku 2024 si ve druhém kole poradila se světovou pětkou a vítězkou Roland Garros Mirrou Andrejevovou.

Proti Bartůňkové, se kterou se utkává poprvé v kariéře, je papírovou favoritkou. Ovšem mladší z Češek letos předvádí skvělé výkony.

Muchová proti rozjeté Thajce

Vítězka derby se bude moct v dalším kole opět utkat s Češkou, a to v případě, že svůj zápas zvládne Muchová. Od jejího třetího osmifinále v All England Clubu v kariéře ji dělí thajská kvalifikantka Savangkevová, která v hlavní soutěži vyřadila finalistku Roland Garros Maju Chwaliňskou a Američanku Alycii Parksovou.

ONLINE: K. Muchová vs. M. Savangkevová

Utkání sledujeme v podrobné reportáži.

Česká tenistka by měla podle předpokladů uspět a protáhnout si sérii vítězství na trávě, před Wimbledonem ovládla turnaj v Bad Homburgu. Do osmifinále se na londýnském majoru dostala naposledy před pěti lety, loni vypadla hned v prvním kole.

Co dalšího nabízí pátý ten Wimbledonu?

  • Obhájce titulu Jannik Sinner je v osmifinále po jasné výhře, první hráč světového žebříčku porazil Jensona Brooksbyho 6:4, 6:3, 6:4.
  • Novak Djokovič ve třetím kole zdolal Arthura Rinderkneche 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 a 105. výhrou v All England Clubu vyrovnal rekord Rogera Federera.
  • Japonská tenistka Naomi Ósakaová postoupila poprvé do osmifinále, ve třetím kole uspěla i světová čtyřka Jessica Pegulaová.
  • I mezi ženami se představí vládkyně žebříčku. Arynu Sabalenkovou nečeká úplně jednoduchý úkol, Jelena Ostapenková z Lotyšska umí soupeřky potrápit.

Páteční program Wimbledonu:

Centrální dvorec (14:30 SELČ): Sabalenková (1-Běl.) - Ostapenková (Lot.), Auger-Aliassime (3-Kan.) - Zheng (USA)

Kurt č. 1 (14:00): Liuová (USA) - Gauffová (7-USA)

Kurt č. 3 (12:00): třetí zápas Muchová (10-ČR) - Savangkevová (Thaj.).

Kurt č. 18 (12:00): třetí zápas Bartůňková - Krejčíková (obě ČR).

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