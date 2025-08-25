Další miliardář v lize. Pražák získal k hokejové Spartě fotbalové Pardubice

Pro jeden z nejmenších klubů v nejvyšší soutěži, aktuálně poslední tým tabulky, je to významná zpráva.
„Jsme velmi rádi, že se můžeme pustit do dlouhodobého rozvoje profesionálního i mládežnického fotbalu v Pardubicích,“ vysvětluje Jaromír Štantejský, zástupce nového akcionáře. „Samozřejmě vnímáme i akutní potřeby klubu a okamžitě poskytneme finance na posílení kádru hlavního mužstva ještě v tomto přestupovém období.“
To v Česku končí v pondělí 8. září a Pardubice, které jsou po pěti odehraných zápasech s jediným bodem na šestnáctém místě Chance Ligy, nové tváře nutně potřebují.
Mají za sebou brutální start sezony, během kterého potkaly skoro všechny favority včetně Plzně, Sparty a Slavie. Bodovaly jen v regionálním souboji s Hradcem Králové.
„Mohli jsme z toho období vydolovat o bod nebo možná i tři víc, ale mám radost, že se tým vyvíjí,“ říkal po sobotní porážce 1:3 v Edenu trenér David Střihavka. „Začínáme šlapat týmově, což dřív nebylo. Když jsme inkasovali, položili jsme se, ale to se teď změnilo. Nyní potřebujeme zvládat další zápasy.“
Prvním v nové éře bude pro Pardubice sobotní domácí utkání s Bohemians.
Změnu majitele vítá také současný předseda představenstva klubu a sportovní ředitel Vít Zavřel: „Silného strategického partnera, u kterého bude klub i mládežnický fotbal v dobrých rukou, jsme hledali velmi dlouho. Jsem rád, že jsme se dohodli právě s Kaprainem, který dlouhodobě ukazuje, že to s podporou sportu myslí vážně.“
Novým parterem a podporovatelem pardubického fotbalu se okamžitě stávají také chemické závody Synthesia, které Kaprain ve městě vlastní od loňského roku.
Pražák je dalším z mnoha miliardářů, kteří v poslední době do českého fotbalu vstoupili. Pavel Tykač na konci roku 2023 koupil fotbalovou Slavii, následovala změna v Liberci, který získal Ondřej Kania, a mnoho dalších.
Do Teplic vstoupila společnost Accolade českého obchodníka Milana Kratiny, Olomouc nově řídí holding Sigma Group Milana Šimonovského, majitelem Dukly se stal Matěj Turek a ke změnám ve vlastnických strukturách došlo také v Boleslavi, Českých Budějovicích nebo na Slovácku.
Ve druhé lize získaly nové majitele oba brněnské kluby - Zbrojovka i Artis. A dál se řeší také budoucnost Hradce Králové a Plzně, okolo které údajně krouží zbrojař Michal Strnad.
Pardubice patří na ligové mapě mezi nejmenší kluby.
Hned dvakrát se v posledních třech letech se zachraňovaly až v baráži. Nejlepší sezonu mezi elitou zaznamenaly ihned po postupu v roce 2020, kdy pod tehdejším trenérem Jiřím Krejčím skončily sedmé.
Tým hrál tehdy v azylu v pražském Ďolíčku, než po dvou a půl letech přestěhoval na vlastní stadion Arnošta Košťála v Pardubicích.
Mimochodem, Pražákova skupina není ve sportu nováčkem. Kromě hokejové Sparty vlastní také druholigový hokejový klub Letci Letňany a angažuje se mimo jiné v golfu. Kaprain je zároveň majitelem společnosti MAFRA, která vydává deník MF DNES či provozuje portál iDNES.cz.