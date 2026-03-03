Další ostuda vedení paralympiků. Rusům vlajku povolili, Ukrajincům mapu zakázali

Vedení Mezinárodního paralympijského výboru IPC oznámilo, že takové oblečení je „politickou propagandou“ a zatrhlo jej.
A to přesto, že ruským sportovcům bylo naopak při zahájení zimních olympijských her v Pekingu 2022 povoleno mít na bundách obrysy mapy Ruska, i když tehdy směli kvůli dopingovým skandálům startovat pouze pod vlajkou Ruského olympijského výboru.
Tehdy Anastasija Zadorinová, mluvčí ruské společnosti, která tento design stvořila, hrdě hlásala: „Zobrazení měst, jezer a hor naší vlasti bude zahřívat naše olympioniky.“
O čtyři roky, navzdory trvající agresi na Ukrajině, vedení IPC penalizuje za mapu zemi, kterou Rusko napadlo. A Rusku naopak vrací vlajku i hymnu.
„Z IPC nám oznámili: ‚Ne, ne, ne - tohle na sobě mít nesmíte!‘ Řekli nám, že takové oblečení je politické a že nám na hrách nikdo nedovolí vyjít v něm ven,“ uvedl Valerij Suškevič, předseda Ukrajinského paralympijského výboru.
Design oblečení navrhl ukrajinský módní návrhář Viktor Anisimov. Jeho zákazem jakoby dosáhlo pokrytectví IPC další úrovně. S jistou nadsázkou se chce říci, že nyní by mělo vedení IPC zakázat také kompletní výpravu Kypru, protože ta má svoji mapu zobrazenou přímo na vlajce.
„Nešlo o sportovní, nýbrž pouze o nástupové oblečení, například pro medailové ceremoniály,“ uvedl o ukrajinském designu Suškevič. „Byl to krásný design, symbolický, který měl dát světu na vědomí, že existuje jedna Ukrajina, se všemi svými územími bez ohledu na ruskou okupaci.“
Rovněž skeletonista Heraskevyč na svém účtu X glosoval: „Ostudný verdikt IPC.“
V reakci pro britskou BBC mluvčí IPC konstatoval, že ukrajinské oblečení zakázali kvůli „přísným pravidlům neutrality, kdy jsou veřejná nebo politická sdělení, stejně jako slogany týkající se národní identity, zakázány“.
Pokud bychom však vzali tuto formulaci doslova, pak by měl IPC zakázat i všechny hymny, protože ty přece také obsahují slogany vztahující se k národní identitě.
Šéf ukrajinské výpravy Suškevič verdikt glosoval: „V paralympijské byrokracii jsou úředníci, kteří dbají na to, aby se Ukrajina nemohla prezentovat jako plnohodnotná země, a kteří naopak vycházejí vstříc agresorskému státu. Brzy možná nebude možné Ukrajinu ani pojmenovat, protože i to bude politické sdělení.“
Právě rozhodnutí připustit Rusy na paralympiádu s vlajkou a hymnou vyvolalo předtím ve světě vlnu kritiky. „Je ostudné mít na hrách vlajku země, která spáchala v posledních čtyřech letech 185 tisíc válečných zločinů,“ pronesl Georgij Tychij, mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí.
Páteční zahájení paralympiády ve Veroně, při němž Rusové pod svojí vlajkou nastoupí, se z 56 přihlášených zemí doposud rozhodly bojkotovat Ukrajina, Česko, Polsko, Finsko, Lotyšsko, Litva, Estonsko, Chorvatsko, Nizozemsko a Kanada.
Brazilský prezident IPC Andrew Parsons zopakoval, že rozhodnutí ohledně účasti Rusů je konečné, a požádal Ukrajinu a další země, které oznámily bojkot ceremoniálu, ať přehodnotí své úmysly a zúčastní se zahájení.
Kanadský státní tajemník pro sport Adam van Koeverden kontroval, že jeho země názor rozhodně nezmění: „Rusko a Bělorusko nemají mít zastoupení v mezinárodních sportovních soutěžích, dokud pokračuje ruská nezákonná a neodůvodněná totální invaze na Ukrajinu.“
K situaci se vyjádřil rovněž bývalý vítěz Turné čtyř můstků skokanů na lyžích a nyní poslanec ODS Jakub Janda: „Mapa Ukrajiny v jejích mezinárodně uznaných hranicích není politické gesto, ale fakt. Pokud IPC umlčí napadenou zemi a současně toleruje symboly agresora, nejde o vyváženost. Je to alibismus a morální dno.“
Ruští funkcionáři pro změnu v posledních dnech razí útočnou linii i ve sportovní diplomacii a vyzývají vedení IPC, aby země bojkotující zahajovací ceremoniál paralympiády přísně potrestalo. Tedy včetně Česka.
Start ruských sportovců se státními symboly přitom zkritizovala i italská vláda Georgie Meloniové. Premiérka ve svém nejnovějším vyjádření zdůraznila: „Současnou výbušnou situaci ve světě a ničení mezinárodního práva začalo právě Rusko, stálý člen Rady bezpečnosti OSN, když cynicky porušilo hranice sousední země a signalizovalo celému světu, že pravidla již neplatí.“
Přesto ani hlava vlády hostitelské země nepřiměla IPC ke změně stanoviska.