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Další protivník pro Infantina? Kandidaturu na prezidenta FIFA zvažuje i Wenger

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  20:22aktualizováno  20:22
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Arsene Wenger, někdejší kouč Arsenalu, na MS v Kataru je jako šéf globálního...

Arsene Wenger, někdejší kouč Arsenalu, na MS v Kataru je jako šéf globálního rozvoje FIFA. Z tribuny sleduje duel Švýcarska a Srbska. | foto: AP

Francouzský bývalý trenér Arséne Wenger sleduje utkání mezi národním týmem své...
Arsene Wenger na předávání cen FIFA v roce 2020.
Arséne Wenger se zlatou trofejí, kterou Arsenal od vedení anglické ligy dostal...
Arséne Wenger po posledním domácím utkání na lavičce Arsenalu.
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Bývalý trenér Arséne Wenger podle médií zvažuje, že bude proti Giannimu Infantinovi kandidovat na předsedu Mezinárodní fotbalové federace FIFA. Informovaly o tom BBC a list New York Times.

Sedmasedmdesátiletý Wenger, někdejší dlouholetý kouč Arsenalu, od roku 2019 působí ve FIFA jako ředitel pro globální rozvoj a smlouvu má do konce roku. O případné kandidatuře by se měl rozhodnout ještě tento týden. Uzávěrka je 18. listopadu.

Zájem o prezidentskou funkci dosud oznámili bývalý švýcarský reprezentant Ramon Vega a japonský člen Rady FIFA Kózó Tašima. Aby se mohli voleb zúčastnit, musejí získat podporu nejméně pěti národních svazů.

V březnové volbě se bude o znovuzvolení do funkce ucházet i Infantino, který FIFA vede přes deset let. Kvůli pokusu prodat soukromým investorům část práv z mistrovství světa čelil ostré kritice, přesto za ním stále stojí řada federací.

Wenger, který trénoval Arsenal v letech 1996 až 2018, se od Infantinova kontroverzního projektu už dříve distancoval. „Na tomto plánu jsem se nepodílel a dozvěděl jsem se o něm až z médií,“ uvedl bývalý francouzský kouč.

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