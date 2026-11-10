Další protivník pro Infantina? Kandidaturu na prezidenta FIFA zvažuje i Wenger

Sedmasedmdesátiletý Wenger, někdejší dlouholetý kouč Arsenalu, od roku 2019 působí ve FIFA jako ředitel pro globální rozvoj a smlouvu má do konce roku. O případné kandidatuře by se měl rozhodnout ještě tento týden. Uzávěrka je 18. listopadu.
Zájem o prezidentskou funkci dosud oznámili bývalý švýcarský reprezentant Ramon Vega a japonský člen Rady FIFA Kózó Tašima. Aby se mohli voleb zúčastnit, musejí získat podporu nejméně pěti národních svazů.
V březnové volbě se bude o znovuzvolení do funkce ucházet i Infantino, který FIFA vede přes deset let. Kvůli pokusu prodat soukromým investorům část práv z mistrovství světa čelil ostré kritice, přesto za ním stále stojí řada federací.
Wenger, který trénoval Arsenal v letech 1996 až 2018, se od Infantinova kontroverzního projektu už dříve distancoval. „Na tomto plánu jsem se nepodílel a dozvěděl jsem se o něm až z médií,“ uvedl bývalý francouzský kouč.