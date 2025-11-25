Další tructurnaj? Rusko údajně plánuje uspořádat vlastní fotbalový šampionát

Zprávy o vzniku separátního mistrovství se začaly šířit poté, co už některé země vypadly z kvalifikace a na letním šampionátu pro 48 národů si definitivně nezahrají.
Stejně jako Rusové, pro něž od invaze na Ukrajinu v roce 2022 platí zákaz startů na mezinárodních utkáních pod hlavičkou FIFA a UEFA.
Tak proč si neuspořádat vlastní turnaj?
Podle zdrojů chilského rádia ADN se chystá „mistrovství světa odříznutých“. O plánech přizvat neúspěšné země včetně Srbska, Řecka, Kamerunu, Nigérie, Peru, Venezuely, Číny a právě Chile se dočtete i z různých řeckých či polských webů.
Na první pohled to nevypadá zas tak šíleně.
S podobnou myšlenkou totiž přispěchali ruští sportovní představitelé už před olympiádou v Paříži. Akce se měla jmenovat Světové hry přátelství a plánovali ji na podzim po Hrách. Mimo jiné ještě předtím, než bylo oficiálně jasné, že pod svou vlajkou ve Francii startovat nebudou.
Uvažovalo se o účasti zemí ze společenství BRICS, které tvoří Rusko, Čína, Indie, Brazílie a Jižní Afrika, a také o přizvání dalších spřátelených států jako je Írán, KLDR, Bělorusko, Arménie či Kazachstán a jiné postsovětské středoasijské republiky.
Akci, která se podobá Hrám přátelství z roku 1984, kdy Sovětský svaz bojkotoval olympiádu v Los Angeles, nakonec odsunuli na další rok. Letos pak znovu s tím, že definitivně o budoucnosti akce rozhodne prezident Vladimir Putin.
Se členy BRICS už v roce 2024 ruská Kazaň pořádala šestý ročník tzv. BRICS Games, kde se poprvé představilo 27 sportů proti minulým pěti a domácí suverénně ovládli medailové pořadí s 270 zlatými.
Vlastní „turnaj“ pak Rusko hostí třeba v hokeji, kde rovněž platí zákaz účasti na mezinárodních zápasech. Na pozadí tehdejšího Channel One Cupu, kterého se pravidelně účastnilo i Česko, pořádá tamní hokejová federace každý rok ministřetnutí čtyř zemí. Pravidelně se tam objevují Bělorusko a Kazachstán.
První rok turnaj hrála i ruská seniorská reprezentace, pro ročník 2023 vznikl nový tým Rusko 25, který sdružuje mladé hokejisty. Trenérem tohoto výběru se stal Roman Rotenberg, blízký Putinův přítel a donedávna také šéf klubu SKA Petrohrad.
Na loňském turnaji hrál společně s Běloruskem, Kazachstánem a výběrem zahraničních hokejistů z KHL. Letošní ročník bude v prosinci hostit Novosibirsk a zatím se ke třem zemím hledá čtvrtý tým.
To ve fotbale se myšlenky na vlastní šampionát objevují poprvé. Rusko spíš vytrvale tlačí přes své kontakty ve fotbalových federacích zrušení zákazů a postupný návrat do kvalifikací na Euro či mistrovství světa.
Když třeba americký prezident zjistil, že se Rusko na turnaji v Americe neobjeví, prohlásil: „To jsem netušil. Opravdu?“ a otočil se na svého přítele Gianniho Infantina, prezidenta FIFA.
I on opakovaně hlásí, že by rád ruský fotbal zpět. „Věřím, že vzhledem k postupujícím diskusím o míru na Ukrajině brzy otočíme list. Chceme Rusko zpátky, protože by to znamenalo, že válka je u konce,“ řekl na jaře.
Teď, když se o mírových návrzích hovoří zase o něco intenzivněji, Rusko opět cítí šanci.
Zatím na mezinárodní úrovni hraje pouze přátelská utkání, díky čemuž nadále sbírá body do žebříčku FIFA, kde je 33. místě. V listopadu hostilo Chile a Peru, v říjnu Bolívii a Írán, v září hrálo v Kataru a s Jordánskem. Od invaze na Ukrajinu se ale kromě spřáteleného Běloruska utkalo jen s jednou zemí z Evropy, a to se Srbskem v březnu 2024.
Všimněte si, že se některé země opakují i v plánech na alternativní mistrovství světa. Jenže další podrobnosti nejsou skoro žádné. V podstatě jen jedna. „Už nyní se uvažuje o tom, že by turnaj hostil i Washington D.C.,“ píše chilské ADN a závěrem dodává: „Jedinou překážkou v uspořádání turnaje je zákaz, který by FIFA a UEFA musely eurasijské zemi nejdřív zrušit.“
Což v současné politické situaci zní pořád trochu přitaženě.