Další tructurnaj? Rusko údajně plánuje uspořádat vlastní fotbalový šampionát

Autor:
  15:17aktualizováno  15:17
Informace jsou zatím kusé a těžko dohledáte relevantní zdroj, který by rozjezd takových plánů explicitně potvrzoval, takže je berte s rezervou. Nicméně překvapilo by vás, kdyby po letech vyloučení ruský fotbalový svaz nechtěl uspořádat vlastní velkolepý tructurnaj, který by byl alternativou pro mistrovství světa v Severní Americe?
Ruští fanoušci během přátelského utkání se Zambií.

Ruští fanoušci během přátelského utkání se Zambií. | foto: Grigory Sysoev / Sputnik / ProfimediaProfimedia.cz

Ruští fanoušci během přátelského utkání tamní fotbalové reprezentace s Chile.
Jude Bellingham slaví gól s ruskými vlajkami v pozadí.
Jude Bellingham slaví gól s ruskými vlajkami v pozadí.
Fanoušci Crvene zvezdy při přátelském utkání s ruským Zenitem Petrohrad.
7 fotografií

Zprávy o vzniku separátního mistrovství se začaly šířit poté, co už některé země vypadly z kvalifikace a na letním šampionátu pro 48 národů si definitivně nezahrají.

Stejně jako Rusové, pro něž od invaze na Ukrajinu v roce 2022 platí zákaz startů na mezinárodních utkáních pod hlavičkou FIFA a UEFA.

Tak proč si neuspořádat vlastní turnaj?

Podle zdrojů chilského rádia ADN se chystá „mistrovství světa odříznutých“. O plánech přizvat neúspěšné země včetně Srbska, Řecka, Kamerunu, Nigérie, Peru, Venezuely, Číny a právě Chile se dočtete i z různých řeckých či polských webů.

Na první pohled to nevypadá zas tak šíleně.

Ruští fanoušci během přátelského utkání tamní fotbalové reprezentace s Chile.

S podobnou myšlenkou totiž přispěchali ruští sportovní představitelé už před olympiádou v Paříži. Akce se měla jmenovat Světové hry přátelství a plánovali ji na podzim po Hrách. Mimo jiné ještě předtím, než bylo oficiálně jasné, že pod svou vlajkou ve Francii startovat nebudou.

Uvažovalo se o účasti zemí ze společenství BRICS, které tvoří Rusko, Čína, Indie, Brazílie a Jižní Afrika, a také o přizvání dalších spřátelených států jako je Írán, KLDR, Bělorusko, Arménie či Kazachstán a jiné postsovětské středoasijské republiky.

Akci, která se podobá Hrám přátelství z roku 1984, kdy Sovětský svaz bojkotoval olympiádu v Los Angeles, nakonec odsunuli na další rok. Letos pak znovu s tím, že definitivně o budoucnosti akce rozhodne prezident Vladimir Putin.

Se členy BRICS už v roce 2024 ruská Kazaň pořádala šestý ročník tzv. BRICS Games, kde se poprvé představilo 27 sportů proti minulým pěti a domácí suverénně ovládli medailové pořadí s 270 zlatými.

Vlastní „turnaj“ pak Rusko hostí třeba v hokeji, kde rovněž platí zákaz účasti na mezinárodních zápasech. Na pozadí tehdejšího Channel One Cupu, kterého se pravidelně účastnilo i Česko, pořádá tamní hokejová federace každý rok ministřetnutí čtyř zemí. Pravidelně se tam objevují Bělorusko a Kazachstán.

První rok turnaj hrála i ruská seniorská reprezentace, pro ročník 2023 vznikl nový tým Rusko 25, který sdružuje mladé hokejisty. Trenérem tohoto výběru se stal Roman Rotenberg, blízký Putinův přítel a donedávna také šéf klubu SKA Petrohrad.

Na loňském turnaji hrál společně s Běloruskem, Kazachstánem a výběrem zahraničních hokejistů z KHL. Letošní ročník bude v prosinci hostit Novosibirsk a zatím se ke třem zemím hledá čtvrtý tým.

To ve fotbale se myšlenky na vlastní šampionát objevují poprvé. Rusko spíš vytrvale tlačí přes své kontakty ve fotbalových federacích zrušení zákazů a postupný návrat do kvalifikací na Euro či mistrovství světa.

Když třeba americký prezident zjistil, že se Rusko na turnaji v Americe neobjeví, prohlásil: „To jsem netušil. Opravdu?“ a otočil se na svého přítele Gianniho Infantina, prezidenta FIFA.

I on opakovaně hlásí, že by rád ruský fotbal zpět. „Věřím, že vzhledem k postupujícím diskusím o míru na Ukrajině brzy otočíme list. Chceme Rusko zpátky, protože by to znamenalo, že válka je u konce,“ řekl na jaře.

Teď, když se o mírových návrzích hovoří zase o něco intenzivněji, Rusko opět cítí šanci.

Zatím na mezinárodní úrovni hraje pouze přátelská utkání, díky čemuž nadále sbírá body do žebříčku FIFA, kde je 33. místě. V listopadu hostilo Chile a Peru, v říjnu Bolívii a Írán, v září hrálo v Kataru a s Jordánskem. Od invaze na Ukrajinu se ale kromě spřáteleného Běloruska utkalo jen s jednou zemí z Evropy, a to se Srbskem v březnu 2024.

Všimněte si, že se některé země opakují i v plánech na alternativní mistrovství světa. Jenže další podrobnosti nejsou skoro žádné. V podstatě jen jedna. „Už nyní se uvažuje o tom, že by turnaj hostil i Washington D.C.,“ píše chilské ADN a závěrem dodává: „Jedinou překážkou v uspořádání turnaje je zákaz, který by FIFA a UEFA musely eurasijské zemi nejdřív zrušit.“

Což v současné politické situaci zní pořád trochu přitaženě.

Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní soutěže:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.