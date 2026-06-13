Křetínský bude největším akcionářem West Hamu, podíl vzroste na 43 procent

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  14:37
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Většinový vlastník fotbalové Sparty se stane největším akcionářem West Hamu United. Daniel Křetínský, miliardář a jeden z nejbohatších Čechů, navýší svůj dosavadní podíl ze sedmadvaceti na třiačtyřicet procent.
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Daniel Křetínský | foto: Radek Vebr, MAFRA

Křetínského společnost 1890s holdings získá další akcie od předsedkyně klubu Vanessy Goldové, která převzala podíl po svém otci po jeho smrti v roce 2023. Londýnský celek informoval o transakci na svém webu.

Posílení vlivu Křetínského je reakcí na skandál spolumajitele klubu Davida Sullivana, jenž drží přes 38 procent. Sedmasedmdesátiletý miliardář čelí obvinění, že v minulosti zneužíval svého postavení a vynucoval si sex u často velmi mladých žen. Před týdnem proto odstoupil z vedoucích funkcí.

West Ham po úspěšných letech zažil mizernou sezonu, když sestoupil do druhé ligy.

Křetínský koupil podíl ve West Hamu, kde působí český reprezentant Tomáš Souček, na podzim 2021. Záhy se díky náhledu do obchodního rejstříku v Anglii ukázalo, že má s ostatními většinovými majiteli domluvenou opci, na jejímž základě může jejich podíly odkoupit a získat absolutní nadvládu.

Jeden z nejbohatších Čechů na ostrovech ovládá tamní poštu Royal Mail a je rovněž drží menší podíl ve významném řetězci supermarketů Sainsbury’s.

Spartu vlastní od roku 2004 prostřednictvím 1890s holdings.

Pokud by společnost 1890s holdings navýšila svou část akcií v anglickém klubu až na 51 procent, musela by upravit svůj podíl ve Spartě, aby londýnský klub a Sparta mohly zároveň startovat v evropských pohárech.

Evropská fotbalová unie (UEFA) totiž nedovoluje, aby kluby vlastněné stejnou společností startovaly v jedné pohárové soutěži současně.

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