Paulus začal 27. časem v dopolední kvalifikaci, která sloužila pouze k rozřazení 31 závodníků do osmifinálových rozjížděk. V úvodní vyřazovací jízdě bývalý český reprezentant ve sjezdovém lyžování nabral ztrátu na startu, a i když se poté na soupeře dotáhl, skončil čtvrtý.
Několik desítek sekund po jízdě ale byli diskvalifikováni jeho přemožitelé Erik Mobärg ze Švédska za nesprávné projetí trasy hned v první zatáčce a Jared Schmidt z Kanady za jeho vytlačení. Paulus díky tomu postoupil spolu se Švýcarem Alexem Fivou do čtvrtfinále.
„V osmifinále byla start tragédie, pak slušná jízda, bylo to strašné rodeo. Já o tom (diskvalifikaci soupeřů) původně vůbec nevěděl, pak to byla euforie a adrenalin. Což mi pomohlo do startu druhé jízdy, kde to byl solidní výkon a krásný souboj s Alexem Fivou. Takže hezký skikros, moc jsem si to užil,“ řekl České televizi Paulus.
Start do čtvrtfinále se mu povedl lépe a v úvodu byl třetí, nakonec ale i v konkurenci obhájce zlata a mistra světa Ryana Regeze ze Švýcarska skončil čtvrtý. „V těhle podmínkách bylo docela složité zajet čistou jízdu. Viditelnost nebyla ideální, na což docela trpím. Výsledek je to fantastický,“ řekl první český muž ve skikrosu na ZOH od Soči 2014, kdy se loučil bývalý mistr světa Tomáš Kraus.
Velké finále vyhrál světový šampion z roku 2023 Deromedis stylem start-cíl. Po čtyřech letech tak opět zakončil olympijské hry vítězně, neboť v Pekingu ovládl malé finále o páté místo. Ve fotofiniši o druhé místo porazil Tomasoni čtyřicetiletého Fivu, jenž získal druhou olympijskou medaili po stříbru z Pekingu. Bez cenného kovu zůstal čtvrtý Japonec Satoši Furuno.
Obhájce zlata Regez vypadl v semifinále. Kvůli nevybíravému zákroku loktem proti Němci Timu Hronkovi navíc nesměl startovat ani v malém finále, takže byl klasifikován na osmé pozici.
XXV. zimní olympijské hry:
Akrobatické lyžování (Livigno)
Skikros - muži: 1. Deromedis, 2. Tomasoni (oba It.), 3. Fiva (Švýc.), 4. Furuno (Jap.), 5. T. Tchiknavorian (Fr.), 6. Hronek (Něm.), ...16. Paulus (ČR) vyřazen ve čtvrtfinále.