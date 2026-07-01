Tučný kontrakt pro Vladaře, Flyers si při oznámení pomohli odkazem na Star Wars

Čekalo se to. Vždyť neoficiální informace renomovaných zámořských novinářů ohledně prodloužení spolupráce Flyers s gólmanskou jedničkou se začaly objevovat už v průběhu června.
A když klub ve středu krátce po otevření trhu s volnými hráči umístil na sociální sítě video, kde byl slyšet jen mechanický dech Dartha Vadera, fanoušci rychle poznali, oč kráčí.
July 1, 2026
Abychom nápaditou nápovědu dovysvětlili, osmadvacetiletému Čechovi ve Philadelphii přezdívají „Darth Vladar“, právě podle ikonické postavy z filmové série Star Wars.
Obě strany musely s oznámením počkat až na 1. července. Vyšší gáži začne Vladař pobírat od sezony 2027/28, v té nejbližší mu bude ještě platit aktuální kontrakt, díky němuž si přijde na 3,35 milionu dolarů.
A čím si vítané přilepšení vysloužil?
„Svým nasazením při každém vystoupení v brance. Zároveň se ukázal jako velký přínos pro naši kabinu, stal se důležitým lídrem a pozitivní silou pro celý tým,“ vypíchl Brière na klubovém webu.
Načež připojil ještě jeden důvod: „Hned od začátku si získal důvěru a respekt svých spoluhráčů i trenérského štábu.“
Mezi českými gólmany, kteří v NHL momentálně působí, se Vladař v tomto ohledu zařadil na druhé místo za Lukáše Dostála (roční příjem 6,5 milionu dolarů). V pomyslném žebříčku předstihl Karla Vejmelku (4,75 milionu dolarů).
Před rokem přicházel do Philadelphie zabojovat o pozici jedničky, kterou si postupně přivlastnil. Poprvé v kariéře, v Bostonu ani v Calgary předtím takovou důvěru neměl.
Angažmá u Flyers mu ale sedlo.
V základní části nastoupil do dvaapadesáti duelů, jeho úspěšnost zákroků se zastavila na hodnotě 90,6 %.
Oslnil především v play off (92,2 %), kde mužstvu, které se do něj probojovalo poprvé od roku 2020, výrazně pomohl k postupu z prvního kola přes Pittsburgh. Klidem, rozvahou, nebo třeba i dvěma nulami.
„Skvělý gólman, výborný člověk. Ani na chvíli jsem o něm neměl sebemenší pochybnosti,“ chválil oporu trenér Rick Tocchet. Podobně o oblíbeném parťákovi hovořili i spoluhráči.
V kabině s ním budou trávit čas i nadále. Ve Philadelphii doufají, že Vladař na výborné výkony naváže. Odteď už bude chytat s jistotou nové smlouvy v zádech.