Místo volna utrácení. Slavia zahájila proměnu, kvůli Šturmovi zbořila rekord

  8:55aktualizováno  8:55
Liga sotva skončila a už se zase dějí věci. V neděli ještě fotbalová Slavia oslavovala mistrovský titul, o tři dny později už stačila zbořit přestupový rekord. Napadlo by vás, že za slovinského útočníka Danijela Šturma, který v Česku stihl odkopat jen půl sezony za Olomouc, vysází víc než 120 milionů?
Slavii posiluje slovinský křídelník Danijel Šturm, smlouvu podepsal do roku 2030. | foto: SK Slavia Praha

Aspoň podle neoficiálních zpráv, které potvrzují zdroje blízké klubu.

Čtyři miliony eur.

K tomu ještě milion v bonusech, na něž Sigma téměř jistě dosáhne.

Takže zase rekord!

Nikdo nikdy v tuzemských podmínkách za hráče nedal víc.

V tabulce nejdražších transferů byla doteď na špici Sparta, když v zimě poslala do Mladé Boleslavi víc než 100 milionů za talenta Matyáše Vojtu. Že by si Slavia předsevzala, že ji při nejbližší příležitosti trumfne?

Spíš chce být připravená a skládá kádr včas.

Třeba i proto, že jí začátkem června frnkne do Ameriky deset reprezentantů – a vrátí se bůhví kdy.

Ještě než během víkendových mistrovských oslav nakráčela na pódium Helena Vondráčková, představili slávisté dvě nové posily z Karviné: záložníky Kačora a Ayaosiho. Ve středu už se v Edenu fotila třetí nová tvář: Šturm, usměvavý Slovinec, který během jara stihl v Sigmě pět gólů plus tři asistence a blýskl se i v Konferenční lize, podškrábl smlouvu na čtyři roky.

Další slavistické posily: Pavel Kačor a Emmanuel Ayaosi.

„Kádr chceme osvěžit, v ofenzivě nás čekají i odchody. Chceme reagovat hráči, kteří znají úroveň české ligy,“ vysvětloval sportovní ředitel Přemysl Kovář. „O Danijelovi jsme věděli, už když hrál za Celje, teď potvrdil kvalitu. Mezi mladíky nám přinese i zkušenost.“

Pravda, Šturmovi v lednu bylo sedmadvacet, což je vzhledem k investované částce lehce zrádný věk.

Na jednu stranu je – a ještě dva tři roky bude – na vrcholu sil, ale kdyby se chytil a Slavia ho chtěla ještě zpeněžit, může nastat potíž: kluby z top soutěží málokdy utrácejí za hráče, kteří se byť jen pomalu blíží třicítce.

Takhle ovšem Slavia neuvažuje.

Zjevně se rozhodla, že chce v předstihu sehnat kvalitu. Tady a teď. Stůj co stůj. Podobně jako před dvěma lety, kdy z Plzně za do té doby nemyslitelných sto milionů přivábila habána Chorého.

I jeho osud se teď jistě v Edenu řeší: zatímco majitel Pavel Tykač a trenéři za něj bojují, ředitel Jaroslav Tvrdík po skandálním derby a třetí Chorého červené kartě v sezoně vzkázal, že už si v sešívaném nekopne. Zůstane? Odejde? Kam?

Jedna z mnoha hádanek, které se v příštích dnech či týdnech budou řešit.

Liga možná má prázdniny, ale ty platí jen pro hráče. A ještě jen pro ty, kteří se nechystají na světový šampionát. Jinak neodpočívá nikdo. Funkcionáři a agenti už vůbec ne.

Atypická letní pauza, během níž budou mít hlavně Sparta se Slavií hodně hráčů k dispozici až chvilku před startem ligy, nutí týmy koukat za roh. Což může vysvětlovat i středeční rekordní nákup: než aby se o Šturma přetahovali s jinými zájemci, chramstli po něm slávisté hned. I když si museli připlatit, protože bohatá a ambiciózní Sigma rozhodně prodávat nemusela.

„Držet tu Danijela násilím by nepomohlo ani jemu, ani nám. V této situaci pro nás nebylo jiné východisko než vyjednat rekordní přestup,“ vysvětlil předseda představenstva Ondřej Navrátil. A naznačil, že Slavia chtěla v Olomouci lovit dál: „Její ostatní nabídky jsme odmítli.“

I v tom se liga mění. Dávno pryč je doba, kdy hranicí drahého nákupu bylo třicet milionů a týmy mimo pražská S ochotně kývaly na daleko nižší nabídky. Movití majitelé, kteří v posledních letech do fotbalu vstupují, šroubují ceny výš a výš.

A tak se můžete s přáteli sázet: Vydrží Šturmovi rekord aspoň do konce léta?

