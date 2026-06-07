Eriksen zkolaboval na hřišti, utkání Dánska s Ukrajinou se nedohrálo

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  21:09aktualizováno  21:13
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Dánský fotbalista Christian Eriksen zkolaboval v přípravném utkání s Ukrajinou. Stalo se mu to už podruhé, poprvé měl zástavu srdce před pěti lety při utkání s Finskem na Euru v Kodani. Zápas v Odense byl po 70 minutách ukončen za stavu 2:1 pro domácí. Podle reprezentace je čtyřiatřicetiletý záložník při vědomí a vzhledem k okolnostem se cítí dobře.
Dánští a ukrajinští fotbalisté opouštějí hřiště v Odense poté, co zkolaboval...

Dánští a ukrajinští fotbalisté opouštějí hřiště v Odense poté, co zkolaboval Christian Eriksen. | foto: Bo AmstrupAP

Dánský trenér Brian Riemer odchází ze hřiště poté, co bylo utkání s Ukrajinou...
Hráči Dánska a Ukrajiny odchází ze hřiště v Odense poté, co zkolaboval...
Dánští fotbalisté jsou shromáždění okolo Christiana Eriksena, kterému se věnují...
Dán Christian Eriksen zpracovává míč v utkání s Anglií.
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V utkání dvou týmů, které nepostoupily na světový šampionát, vedli Dánové po střelách Dorgua a Maehleho. Za hosty snížil Cygankov. V 65. minutě se ale Eriksen bez cizího zavinění zhroutil na trávník.

„Všiml jsem si, jak padá na trávník a my už trochu víme, jak reaguje a co to znamená. Zažili jsme šok, ale důležité je, že Christian bude v pořádku,“ řekl dánské televizi TV2 kapitán Pierre Emile Höjbjerg.

Norský rozhodčí Kringstad okamžitě volal lékaře, spoluhráči kolem Eriksena utvořili kolečko, zatímco diváci skandovali jeho jméno.

Po poradě s oběma kapitány sudí zápas ukončil. Oba týmy ještě na chvíli zůstaly na trávníku a hráči se drželi za ruce. Pak si vyslechli informace o hráčově stavu.

„Christianovi se daří dobře a z hřiště odešel po vlastních nohou,“ uvedl dánský týmový lékař Morton Boesen. „Na krátkou chvíli ztratil vědomí, ale velmi rychle se probral a my jsme s ním byli okamžitě v kontaktu.“

„Nyní podstoupí v nemocnici další vyšetření, aby se zjistilo, co incident způsobilo. Jsme s ním i s lékaři v nemocnici v neustálém kontaktu,“ dodal reprezentační doktor, jenž byl i u incidentu před pěti lety.

Rodák z Middelfartu tehdy zkolaboval na mistrovství Evropy v zápase proti Finsku. Resuscitace trvala 14 minut, než opustil hřiště na nosítkách.

Eriksen se po prvním kolapsu podrobil operaci srdce, lékaři mu rovněž zavedli kardiostimulátor, díky čemuž mohl později pokračovat ve sportu.

Na hřiště se vrátil po šesti měsících, kariéru nejprve restartoval v Brentfordu, odkud se dostal do Manchesteru United. V minulosti hrál také za Ajax, Tottenham a Inter Milán.

Po prvním kolapsu to znovu dotáhl i do dánské reprezentace a v neděli hrál 151. mezistátní zápas.

V této sezoně oblékal v bundeslize dres Wolfsburgu. V národním týmu má na kontě 46 branek, nejvíc ze současného kádru. Pětkrát byl zvolen dánským fotbalistou roku.

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