Čtyřiadvacetiletý reprezentant dosud triumfoval jen předloni v Adelaide a loni v Brisbane, obě tyto akce spadaly do kategorie ATP 250.
ONLINE: Jiří Lehečka vs. Valentin Vacherot
Finále v Basileji sledujeme v podrobné reportáži.
V Basileji se jedná o „pětistovku“, Lehečka tedy usiluje o nejcennější trofej v kariéře. Finále hraje letos potřetí, v březnu na Masters v Miami nestačil na Jannika Sinnera a začátkem října v Tokiu podlehl Carlosi Alcarazovi.
V hale v Basileji odvrátil v sobotním semifinále proti Janu-Lennardu Struffovi mečbol na porážku 0:2, předtím třikrát vyhrál bez ztráty setu. Vacherot měl cestu turnajem těžší – ve druhém kole zaskočil Rafaela Jódara a do finále postoupil na úkor Taylora Fritza.
Podle žebříčkového postavení je favoritem Lehečka, jenž na 21. pozici figuruje o deset příček výše než Monačan. Utkávají se znovu po necelých čtyřech týdnech, kdy v semifinále v Tokiu slavil Čech jasnou výhru 6:4 a 6:2.
V předchozím vzájemném duelu měl téměř přesně před rokem navrch Vacherot. Sedmadvacetiletý tenista dosud vyhrál jediný turnaj, loni senzačně ovládl po postupu z kvalifikace Masters v Šanghaji.
Ve Vídni kraloval Alcaraz
Španělský tenista Carlos Alcaraz ve finále turnaje ve Vídni porazil 6:1 a 6:4 Alexe de Minaura z Austrálie a získal čtvrtý titul v sezoně. Na cestě za celkově 28. triumfem navíc neztratil ani set.
Kompletní tenisové výsledky
Třiadvacetiletý Alcaraz nedal v prvním setu soupeři šanci, ve druhé sadě bývalé světové jedničce stačil k vítězství jediný brejk. Sedminásobný grandslamový šampion v rakouské metropoli navázal na letošní tituly z Australian Open, Dauhá a Tokia.
Alcaraz, který letos kvůli zranění zápěstí téměř pět měsíců nehrál, si vylepšil bilanci v sezoně na 38:5. Nyní ho čeká Masters v Paříži, kde ve druhém kole nastoupí buď proti Lehečkovi, nebo Alexi Michelsenovi z USA.
První titul pro Britku Dartovou
Britská tenistka Harriet Dartová došla v Kuang-čou z kvalifikace až k prvnímu titulu v kariéře. Ve svém premiérovém finále na okruhu WTA porazila 4:6, 6:3 a 6:4 Lilly Taggerovou z Rakouska.
Třicetiletá Dartová měla dosud na kontě jen dva tituly ve čtyřhře. Před turnajem v Kuang-čou bylo jejím nejlepším výsledkem ve dvouhře jediné semifinále, do kterého postoupila v únoru 2024 v Kluži.
Díky zisku titulu se Dartová ve světovém žebříčku vrátí do první stovky, v pondělním vydání pořadí WTA by se měla posunout ze 115. místa na 83. Jejím maximem je 70. příčka ze září 2024.
Šnajderová dosáhla na trofej v Tokiu
Turnaj v Tokiu ovládla ruská tenistka Diana Šnajderová. Ve finále porazila 6:4, 5:7 a 6:2 Leylah Fernandezovou z Kanady a získala první letošní titul. Celkově na okruhu WTA uspěla pošesté.
Šnajderová ve druhém setu vedla 4:0 a 5:3, Fernandezová jí však nedovolila jediný mečbol a vynutila si rozhodující třetí sadu. V ní už ale měla opět navrch dvaadvacetiletá Ruska.
Šnajderová si díky titulu vyrovná osobní maximum ve světovém žebříčku. V pořadí WTA se posune ze třináctého místa na jedenácté, na kterém už byla loni v květnu.