Trejd s Čechem na úvod. Zadák Jiříček se v NHL podruhé stěhuje, míří do Philadelphie

  17:50aktualizováno  18:08
První výměna v den uzávěrky. A hned s českou účastí. David Jiříček v hokejové NHL znovu po roce a čtvrt mění působiště, Minnesota jej náhradou za křídelníka Bobbyho Brinka vytrejdovala do Philadelphie. Nadaný obránce se v novém klubu setká i s jedním krajanem, brankářem Danem Vladařem, nejprve se ale bude hlásit na farmě v Lehigh Valley. Obchod už potvrdily také oba kluby.
Jiříček se v sestavě Wild prosazoval marně, naposledy si mezi elitou zahrál zkraje února, na svou pozici ale víceméně paběrkoval, v průměru nastupoval zhruba na deset minut.

Páteční odpoledne mu teď přineslo zase novou příležitost, první trejd v den uzávěrky přestupů, která nastane ve 21 hodin středoevropského času, potkal právě jeho. A pojí se s ním i nadějné vyhlídky.

Však už je to čtyři roky, co se Jiříček ukázal na bronzovém světovém šampionátu. Ve stejném roce ho také z šesté pozice draftoval Columbus, kde do NHL i nakoukl a ve druhé sezoně dokonce absolvoval 43 zápasů.

Angažmá ale provázely viditelné neshody, kdy klub od českého beka čekal víc. Načež sám klatovský rodák sebevědomě vyhlásil, že na ligu má.

Prostor už nedostával, vysedával na tribuně. A podobně to s ním vypadalo i po vyvzdorovaném trejdu. Ve velké minnesotské konkurenci, včetně vrstevníka Davida Špačka.

Nyní je Jiříčkovi dvaadvacet. Že by ale muž označovaný za jednoho z největších defenzivních talentů v české historii prorazil, to rozhodně říct nelze. Zatím stále jen střídal NHL s farmou. Což je pro další týmy varování.

Také nyní začne na nižší úrovni v Lehigh Valley, aktuální výměna za výraznější talent, čtyřiadvacetiletého Brinka, by však přece jen mohla něco změnit.

V zámoří totiž přiživuje spekulace, že řady Flyers, kteří na postupovou pozici pro play off ztrácí šest bodů, opustí člen elitního obranného páru Rasmus Ristolainen, o nějž se zajímá dlouhá řada klubů včetně Bostonu, Edmontonu či Caroliny.

Dočká se Jiříček, kterému v létě vyprší nováčkovský kontrakt, konečně většího prostoru? Minimálně místo ve třetí dvojici by se mělo naskytnout.

