Velký návrat do české ligy. David Jurásek se Slavii upsal do léta 2029

Pětadvacetiletý Jurásek je už od soboty s týmem na soustředění ve španělské Marbelle, slávistou je ale oficiálně až od pondělního večera, kdy kluby očekávaný přestup definitivně stvrdily.
„David je hráč, který Slavii velmi dobře zná, a my velmi dobře známe jeho kvality. V minulosti opakovaně ukázal, že dokáže být rozdílový směrem do ofenzivy, z čehož mohou výrazně těžit i naši útočníci. Zahraniční zkušenosti ho posunuly dál a věříme, že je ve fázi kariéry, kdy může okamžitě přinést kvalitu a zároveň zvýšit konkurenci na levé straně hřiště,“ prohlásil slávistický sportovní ředitel Přemysl Kovář.
Klub opakuje podobný scénář z února 2024, kdy Slavia za přibližně sto milionů korun vykoupila z neúspěšného angažmá v FC Turín stopera Davida Zimu, kterého tam v létě 2021 prodala.
„Slavia pro mě vždycky byla speciálním místem. Hodně jsem tady vyrostl jako hráč i jako člověk a návrat beru jako velkou motivaci. Mám radost, že jsem zpátky v prostředí, které znám, a těším se na práci s týmem i na atmosféru na stadionu,“ řekl Jurásek.
I on byl venku dva a půl roku. Ale ani on neprorazil, byť pro to měl předpoklady.
„David není tam, kde z mého pohledu měl být. Něco jsme mu při jeho odchodu predikovali, ale z různých důvodů se na svůj strop nedostal. Jeho potenciál je výš. Má schopnosti, je v nejlepším věku. Na české poměry je svým talentem výjimečný,“ poznamenal slávistický kouč Jindřich Trpišovský.
David Jurásek po odchodu ze Slavie
Benfica Lisabon (podzim 2023): 12 zápasů (6 liga, 3 Liga mistrů, 3 pohár)
TGS Hoffenheim (leden 2024 až červen 2025): 34 zápasů, 4 asistence (27 bundesliga, 5 Evropská liga, 2 Německý pohár)
Besiktas (podzim 2025): 17 zápasů (10 liga, 4 kvalifikace Konferenční ligy, 2 kvalifikace Evropské ligy, 1 Turecký pohár)
Během ročníku 2022/2023 zaujal natolik, že ho za velké peníze koupila Benfica Lisabon. Ale tam se zadrhl.
Na podzim 2023 naskočil do dvanácti zápasů a zamířil na rok a půl dlouhé hostování do Hoffenheimu. Tam to od něj nebylo úplně špatné.
Loni v létě odešel na další hostování do istanbulského Besiktase. Ze začátku hrál pravidelně, ale v druhé části podzimu byl náhradníkem. Turecký klub neaktivoval opci v přepočtu na 250 milionů korun.
Jurásek se už nezapojil do zimní přípravy, z Turecka odjel a řešil návrat do Slavie.
Benfica musela slevit, podle portugalských médií Slavia zaplatí čtyři miliony eur, asi sto milionů korun. V minulosti ji podobné peníze vedle Zimy stál i Stanciu, o něco méně dala za Olayinku či Chorého.
Jurásek by měl plnohodnotně zacelit díru po Malicku Dioufovi, který v létě odešel do anglického West Hamu za víc než půl miliardy korun. Původně ho měl zastoupit slovenský obránce Dominik Javorček, ale hned po příchodu se vážně zranil. Nahradit Dioufa nedokázal ani Ondřej Zmrzlý, který je na odchodu, Youssoupha Mbodji má zase velké výkyvy.
A tak je tu Jurásek.
Stále je členem reprezentačního kádru, byť na podzim nastoupil jen do přípravných duelů proti Saúdské Arábii a San Marinu. Kvalifikaci o mistrovství světa nehrál.