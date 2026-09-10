Plavec Kratochvíl sbírá evropské tituly: Tohle zlato je úplně nejcennější

V rozplavbách skončil Kratochvíl druhý za velkým rivalem a světovým rekordmanem Rogierem Dorsmanem z Nizozemska, ale ve finále ho po skvělém finiši odsunul na druhé místo. Osmnáctiletý nevidomý český plavec zvítězil o 1,54 sekundy.
„Na dvoustovce je to moje první zlato na takové velké akci. A asi zatím pro mě úplně nejcennější zlato, protože skalp Rogiera Dorsmana v jeho hlavní disciplíně, to je úplně neskutečné. Na konci mě bolela hlava a úplně mně bylo zle, ale takové výkony za to stojí,“ uvedl Kratochvíl v tiskové zprávě.
V minulých dnech kraloval na tratích 50 a 400 metrů volný způsob a 100 metrů motýlek. Před sebou má ještě starty na kraulové a znakařské stovce.