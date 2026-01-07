Pastrňák opět úřadoval. V české tabulce střelců už je druhý, může atakovat i Jágra

Autor:
  12:34
Dál potvrzuje status jednoho z nejlepších hokejistů na světě. V noci David Pastrňák dvakrát skóroval na ledě Seattlu (4:7) a zase poskočil v historických tabulkách o kus výše. Stal se druhým nejlepším českým střelcem, se 410 brankami se posunul před Patrika Eliáše a nahání Jaromíra Jágra.
David Pastrňák slaví se spoluhráči z Bostonu branku.

David Pastrňák slaví se spoluhráči z Bostonu branku. | foto: AP

David Pastrňák vymýšlí s pukem na holi útočnou akci.
David Pastrňák na kolenou slaví branku.
Elias Lindholm děkuje Davidu Pastrňákovi za přihrávku na gól v utkání ve...
David Pastrňák s pukem před bránou Vancouveru.
71 fotografií

Před duelem s Kraken sdílel Pastrňák druhé místo s Eliášem, po něm už mu o dva góly odskočil. Celkově se útočník Bostonu žene do elitní stovky, aktuálně mu patří 103. pozice.

Před sebou už tak vyhlíží z českých hráčů pouze Jágra (766), na něhož nyní ztrácí stále propastných 356 branek. Právě nejlepší český hokejista historie v této statistice dokonce okupuje čtvrtou příčku mezi všemi hráči NHL.

Má šanci jej Pastrňák překonat?

Ano, ale bude k tomu potřebovat hrát ještě mnoho let, nicméně tempo drží slušné.

Překoná Pastrňák v počtu gólů Jágra?

celkem hlasů: 39

Pastrňákovi na překonání Eliáše stačilo pouhých 794 zápasů a s tempem, které nastavil, by v budoucnu skutečně mohl atakovat i Jágrovo postavení v čele.

Gól totiž dá přibližně v každé druhém utkání (0,52 branky na zápas), v tomto ohledu je dokonce ještě lepší než Jágr. Ten držel ve své kariéře v NHL průměr 0,44 gólu na klání, nicméně na konci zámořské štace už z tempa logicky trochu polevil.

Pokud by opora Bostonu chtěla myslet na posun na vrchol historických českých tabulek, musela by udržet svůj střelecký průměr i v dalších osmi sezonách, tedy téměř do svých 38 let.

Pokud by snad Pastrňák cílil na vyrovnání počtu Jágrových odehraných zápasů v NHL, i kdyby se mu vyhýbala zranění, hrát by musel až do roku 2037, tedy do svých čtyřiceti.

To teď ale jistě neřeší, mnohem více si láme hlavu s aktuální situací Bruins.

David Pastrňák z Boston Bruins se soustředí.

Ti totiž opět nefigurují na postupových pozicích do play off, na osmý Pittsburgh ztrácí tři body. A přestože před duelem v Seattlu na tripu dvakrát zvítězili, prohra 4:7 náladu opět zkazila.

„Udělali jsme až moc chyb. Navíc proti týmu, kterému teď všechno vychází a hraje v pohodě, si to nemůžete dovolit,“ říkal Pastrňák.

Svými góly v první a druhé třetině dvakrát vyrovnával, pak ale na konci prostřední dvacetiminutovky soupeř odskočil a v závěru si už rozdíl pohlídal.

„Měli jsme mít hodně sil, naopak oni hráli předchozí den zápas. Takže je to promarněná šance na zisk bodů, ještě navíc hodně faulujeme. I moje vyloučení hákování pramení z toho, že se málo hýbete,“ pokáral sám sebe.

Jinak se ale Pastrňákovi individuálně opět daří, jako jediný hráč Bostonu drží bilanci více jak bodu na zápas (38 utkání, 48 bodů) a pokud formu udrží, opět bude atakovat stovku – už počtvrté za sebou.

A s přibývajícími góly bude i nadále nahánět velikána Jágra.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.