Bude to strašně mrzet, ale jsem pyšný, říká Pastrňák. Podivoval se nad rozhodčími

  20:40
Podobně jako zbytek českého týmu předvedl i jeho očekávaný tahoun David Pastrňák nejlepší výkon ve čtvrtfinále. Na závěr olympiády. Neočekávaně proti Kanadě, kterou hokejisté dostali do úzkých. Turnaj pro ně ale stejně skončil. Bolestně, 3:4 v prodloužení. „Určitě to bude mrzet, na turnaj jsme čekali strašně dlouho,“ smutnil hvězdný útočník po nezdaru.
David Pastrňák střílí během rozcvičky.

David Pastrňák střílí během rozcvičky. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.
Lukáš Dostal po prohře v olympijském čtvrtfinále s Kanadou.
České zklamání po prohraném zápase s Kanadou.
Mitch Marner rozhodl skvostným sólem utkání proti Česku.
Na olympiádě nebyl ve své kůži, alespoň s jejím závěrem se však ukázal v pozitivním světle. Jeho přesilovková rána z první třetiny dostala Kanadu do pozice dotahujícího týmu. A také nepřehlédnutelné křeče.

„Všímali jsme si, že hrají pod tlakem, nebylo jim to příjemné, byli nervózní,“ vypozoroval Pastrňák.

Davide, kde jste po náročném zápase s Dány brali síly?
Právě z jejich nervozity, čerpali jsme z toho energii, sebevědomí. Hlavně jsme chtěli bojovat a… Bohužel to nestačilo.

K senzaci vám chyběl jen kousek.
Mít vedení čtyři minuty do konce, proti týmu, jako je Kanada… Bude to strašně mrzet, ale zároveň jsem pyšný na naši partu, jak jsme dneska nastoupili a nechali jsme tam všechno od první do poslední minuty.

A odkud se vzala taková proměna oproti předchozímu zápasu i průběhu turnaje?
Většina kluků bojovala se sebevědomím. Proti Dánům jsme celkově neodehráli dobrý zápas po celých šedesát minut. Zároveň jsme si to v šatně dobře uvědomovali. Věděli jsme, že jestli takhle nastoupíme dneska, dostaneme desítku. Proto jsem strašně pyšný na kluky, jak jsme to s Kanadou odbojovali od první do poslední minuty. To je totiž to, co zdobilo náš hokej, co nám v minulosti přineslo úspěch.

PASTRŇÁK!! 2:1 pro Česko.

Měli jste řadu šancí, někteří hráči i říkali, že je to bude strašit. Ale takový je asi hokej, co?
Je to krutý sport, vedli jsme ještě pár minut před koncem a veškerý tlak byl na nich, na Kanadě. Obrovský smutek a zklamání.

Co váš přesilovkový gól?
(Odchází, pak se při další otázce zastaví)

Schytal jste tvrdý zákrok od Doughtyho, jak jste ho vnímal?
Já to samozřejmě neviděl, ale z mého pohledu jsem dostal do hlavy buď loktem, nebo rukavicí, protože jsem to schytal přímo do pusy. A celkově ti rozhodčí… Nečiho tam Kanaďan před koncem třetí třetiny zpomalil v samostatném úniku, zahákoval ho. Do Dostyho tam taky vjeli…

I tak jste se ale dovedli Kanadě vyrovnat v soubojích, že?
Bylo důležité, jak jsme je vyhrávali. Kluci to nastavili strašně brzy – Gudy (Gudas), Ruttič (Rutta) tam hitovali. Dostali jsme se rychle do hry. Někdy je potřeba se i takhle probudit.

Hrál jste na turnaji se zraněním?
Ne. (odchází)

