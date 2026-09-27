Pro fanoušky možná nejde o tolik překvapivou informaci. Před několika dny se totiž na sociálních sítích objevil příspěvek fotbalového Tottenhamu, kde se na fotce se Xavim Simonsem nacházel právě Pastrňák.
Toho Spurs v popisku nejprve nazvali kapitánem, aby příspěvek později smazali. Sám český střelec poté situaci komentoval: „S fotbalovým týmem byste si neměli dělat starosti. Otázka kapitánství není v mojí moci. Když se něco dozvíme, vy se to také dozvíte.“
Nyní se už novinku veřejnost dozvěděla oficiální cestou.
Pastrňák je šestým stálým českým hráčem, jenž některý z klubů v NHL povede. Tím posledním byl Radko Gudas, který zastával pozici kapitána poslední dvě sezony v Anaheimu, než se přesunul na Floridu.
Před Gudasem šlo ještě o Jaromíra Jágra v Pittsburghu a New York Rangers, Patrika Eliáše v New Jersey, Roberta Holíka v Atlantě a Milana Hejduka v Coloradu.
Další tři Češi si vyzkoušeli post jmenovaných lídrů pouze na pár zápasů. Jágra v Pittsburghu na několik duelů nahradil Martin Straka, v Minnesotě byl kapitánem Filip Kuba. Časté rotace v Buffalu pak přihrály céčko Jaroslavu Špačkovi.
Takový dlouhodobý vliv, jaký má ale nyní Pastrňák na Boston, neměli.
Havířovský rodák se jako kandidát na kapitána objevil už před třemi lety, když v klubu skončila ikona Patrice Bergeron.
„Jeho srdce patří Bostonu. Chtěl bych, aby si v dalších letech ještě více osvojil roli lídra,“ hlásil už tehdy na Pastrňákovu adresu generální manažer Don Sweeney.
Přednost však dostal Marchand, který se ale loni v březnu stal součástí šokující změny, když ve své šestnácté sezoně za Bruins odešel k rivalovi z Floridy. Kapitánství si tak v Bostonu nakonec užil jen ročník a půl.
Zbytek předminulé sezony pak klub strávil bez muže s céčkem na hrudníku, největší odpovědnost ve zbylých zápasech tak byla na asistentech Pastrňákovi a obránci Charliem McAvoyovi.
Už před rokem se předpokládalo, že právě mezi nimi se bude rozhodovat, kdo bude oficiálně novým lídrem tradiční hokejové značky. Boston však mírně překvapil a celý ročník 2025/26 ještě strávil bez kapitána.
Lídrovské povinnosti v něm rozdělil mezi Pastrňáka s McAvoyem, dva nejdéle sloužící hráče. Vedení si poté jejich fungování vyhodnotilo, rozhodnutí chtělo provést důkladně.
Nakonec ukázalo na třicetiletého Pastrňáka.
Na hráče, který tým strhává nejen věčným úsměvem a dobrou náladou, ale především předvedenými výkony. Počtvrté v řadě překonal stobodovou hranici, klub po roční pauze opět dotáhl do play off.
Na gólech svého týmu má napříč celou soutěží dost možná nejvýraznější podíl ze všech, netáhne ho však pouze v produktivitě. Nebojí se totiž ozvat i mimo led.
Tak jako v květnu během série prvního kola play off proti Buffalu. Boston po vyřazení zveřejnil video z kabiny po úvodní třetině čtvrtého zápasu, kterou Pastrňák a spol. ztratili 0:4.
Český forvard si po příchodu do šatny nebral servítky a začal křičet. Ukázal, jak mu na týmu záleží, v těžké chvíli si vzal slovo. Fanoušci toto jednání okamžitě ocenili a volali po tom, aby se jejich oblíbenec a ofenzivní tahoun stal kapitánem.
Nakonec se dočkali o pár měsíců později.
A pokud Pastrňák na své výkony na ledě i mimo něj dokáže navázat, budou si moct v Bostonu mnout ruce.