A podle manažera národního mužstva Milana Hniličky nebude jediný, do Itálie dorazí s lehkým předstihem také očekávaná brankářská jednička Lukáš Dostál.
Pastrňák změnu plánů avizoval v podcastu „Puk pak pivo“, v němž prohlásil: „Chci si to užít se vším všudy.“
Jedna z největších hokejových hvězd současnosti je společně s předpokládaným kapitánem reprezentace Romanem Červenkou vážným adeptem na to, aby na zahájení nesl českou vlajku.
O dvou konkrétních jménech, jednom sportovci a jedné sportovkyni, bude Český olympijský výbor informovat během středy.
Vlajkonoši z hokejových řad se v české historii stali jen Jaromír Jágr ve Vancouveru v roce 2010 a kapitánka ženské reprezentace Alena Mills před čtyřmi lety v Pekingu.
Příprava reprezentace na očekávaný turnaj už začala. Evropská část mužstva se chystá v Karlových Varech, dvanáct hokejistů a realizační tým odletí do Itálie speciálem ve čtvrtek odpoledne.
V pátek se k nim přidají Pastrňák a Dostál, který volí dřívější cestu do Itálie i kvůli delšímu času na aklimatizaci. Zbytek kádru v čele s Martinem Nečasem či Tomášem Hertlem se připojí v neděli.
První zápas čeká české reprezentanty ve čtvrtek 12. února, kdy se od 16.40 utkají s favorizovanou Kanadou. O den později vyzvou Francii, skupinovou fázi uzavřou 15. února proti Švýcarku.