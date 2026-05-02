Přijede Pastrňák na MS? Dáme si týden čas, řekl Šlégr. Jak jsou na tom další hráči?

S produktivním útočníkem už po konci sezony v zámoří stihl mluvit, i s ohledem na zdravotní stav a rodinné záležitosti si však dali čas na rozmyšlenou.
„Narodila se mu dcera, potřebuje nějaké záležitosti vyřešit v zámoří. Není to negativní ani pozitivní zpráva, nechal bych to v neutrálním stádiu,“ uvedl Šlégr.
Co Pastrňákův bostonský spoluhráč Pavel Zacha?
Zatím jsem se mu nedovolal, ale taky se mu narodila dcera, neměl jednoduchou sezonu. Přišel o olympijské hry kvůli otřesu mozku, takže počkáme, nebudu dělat ukvapené závěry. Ještě se mi s ním nepovedlo spojit.
O brankáře z Utahu Karla Vejmelku a Vítka Vaněčka budete mít zájem?
Rozhodně s nimi budeme komunikovat, musíme počkat na výstupní prohlídky, jestli jsou na tom zdravotně v pořádku. Uvidíme, jak to dopadne.
Co například posily z mistrovských Pardubic?
Bavili jsme se o finalistech obecně. Je mezi nimi spousta kvalitních hokejistů, o které bychom měli zájem, teď se vše tvoří. Komunikujeme s nimi hlavně ohledně zdravotní stránky, série byly vypjaté a fyzicky náročné. Počkejme po nedělním zápase se Švýcary, kdy to dáme nějak dohromady a začneme oznamovat, jestli budou nějaké příchody v brzké době.
Play off rovněž skončilo pro Radka Faksu z Dallasu.
Mluvil jsem s ním, čeká na výstupní prohlídku. Rád by reprezentoval, ale nedává tomu moc šanci z lékařského hlediska. Uvidíme, budeme věřit, že se to snad povede.
A jaký je nyní zdravotní stav Filipa Hronka? Trenér Radim Rulík naznačoval, že má spíše pozitivní zprávy.
Na magnetické rezonanci se nic nenašlo, to je pro nás dobrá zpráva. V přípravě normálně pokračuje.