Přijede Pastrňák na MS? Dáme si týden čas, řekl Šlégr. Jak jsou na tom další hráči?

  20:12aktualizováno  20:12
Po vypadnutí Bostonu z play off NHL je to směrem k české hokejové reprezentaci nejvýraznější téma. Přijede na květnové mistrovství světa hvězdný David Pastrňák, či nikoliv? „Domluvili jsme se, že si dáme ještě týden čas,“ nastínil generální manažer Jiří Šlégr.
Útočník Bostonu David Pastrňák se připravuje na vhazování během zápasu proti Minnesotě. | foto: Reuters

S produktivním útočníkem už po konci sezony v zámoří stihl mluvit, i s ohledem na zdravotní stav a rodinné záležitosti si však dali čas na rozmyšlenou.

„Narodila se mu dcera, potřebuje nějaké záležitosti vyřešit v zámoří. Není to negativní ani pozitivní zpráva, nechal bych to v neutrálním stádiu,“ uvedl Šlégr.

Co Pastrňákův bostonský spoluhráč Pavel Zacha?
Zatím jsem se mu nedovolal, ale taky se mu narodila dcera, neměl jednoduchou sezonu. Přišel o olympijské hry kvůli otřesu mozku, takže počkáme, nebudu dělat ukvapené závěry. Ještě se mi s ním nepovedlo spojit.

O brankáře z Utahu Karla Vejmelku a Vítka Vaněčka budete mít zájem?
Rozhodně s nimi budeme komunikovat, musíme počkat na výstupní prohlídky, jestli jsou na tom zdravotně v pořádku. Uvidíme, jak to dopadne.

Co například posily z mistrovských Pardubic?
Bavili jsme se o finalistech obecně. Je mezi nimi spousta kvalitních hokejistů, o které bychom měli zájem, teď se vše tvoří. Komunikujeme s nimi hlavně ohledně zdravotní stránky, série byly vypjaté a fyzicky náročné. Počkejme po nedělním zápase se Švýcary, kdy to dáme nějak dohromady a začneme oznamovat, jestli budou nějaké příchody v brzké době.

Play off rovněž skončilo pro Radka Faksu z Dallasu.
Mluvil jsem s ním, čeká na výstupní prohlídku. Rád by reprezentoval, ale nedává tomu moc šanci z lékařského hlediska. Uvidíme, budeme věřit, že se to snad povede.

A jaký je nyní zdravotní stav Filipa Hronka? Trenér Radim Rulík naznačoval, že má spíše pozitivní zprávy.
Na magnetické rezonanci se nic nenašlo, to je pro nás dobrá zpráva. V přípravě normálně pokračuje.

