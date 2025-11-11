Minnesota povolala z farmy obránce Špačka. Dočká se prvního startu v NHL?

Hokejový obránce David Špaček se přiblížil premiérovému startu v NHL v kariéře. Minnesota povolala mistra světa z loňského roku z farmy s ohledem na zdravotní problémy dalších beků. Syn bývalého českého reprezentanta a olympijského vítěze z Nagana Jaroslava Špačka by za Wild mohl poprvé nastoupit v noci z úterý na středu proti San Jose.
Dvaadvacetiletý Špaček působí v zámoří od roku 2021. Před třemi lety jej draftovala Minnesota v 5. kole jako celkově 153. hráče. Aktuálně hraje třetí sezonu na farmě Minnesoty v týmu Iowa Wild v nižší AHL. V nynějším ročníku odehrál 12 zápasů a připsal si šest asistencí.

Šanci na premiéru v NHL má Špaček i proto, že mimo hru je Zach Bogosian a poslední utkání proti Calgary nedohrál Jacob Middleton. V Minnesotě působí i další český obránce David Jiříček, jenž zasáhl do 11 z dosavadních 17 utkání Wild.

