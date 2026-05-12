Velká posila pro Pardubice. Extraligový mistr oznámil příchod útočníka Tomáška

  14:45aktualizováno  14:45
Hokejisté mistrovských Pardubic oznámili první posilu pro další sezonu. Do východočeského klubu přichází reprezentační útočník David Tomášek, jenž naposledy působil ve švédském Färjestadu. Mistr světa z roku 2024 z Prahy podepsal víceletý kontrakt.
Český hokejista David Tomášek v dresu švédského Färjestadu během čtvrtfinále play off | foto: Profimedia.cz

Tomášek už v klubu působil mezi lety 2015 a 2018. „Je to deset let, co jsem v Pardubicích odehrál svou první sezonu. Těším se, že se vracím do známého prostředí. Zázemí, hala i město zůstaly v podstatě stejné, takže vím, do čeho jdu, a moc se na to těším,“ popisoval reprezentační forvard.

V extralize naposledy působil v mateřské Spartě, odkud se v roce 2023 vydal do Färjestadu. V celku z Karlstadu se mu velmi dařilo, v minulém ročníku ovládl bodování soutěže, o rok dříve byl zase nejlepším střelcem.

I proto se ze Švédska na začátku této sezony vydal do zámoří, kde se pokusil probojovat do kádru Edmontonu. V NHL stihl odehrát 22 utkání, ve kterých si připsal pět bodů za tři branky a dvě asistence.

V závěru loňského roku se ale vrátil zpět na sever Evropy, aby mohl zabojovat o místo na únorových olympijských hrách. Na turnaji v Miláně naskočil do čtyř zápasů, bodově se v nich nezapsal.

Další šanci na reprezentační úrovni dostává nyní na mistrovství světa ve Švýcarsku, kam v úterý se zbytkem týmu odcestoval. V národním týmu dosáhl před dvěma lety na titul světového šampiona na domácím turnaji.

A ačkoliv se veřejně mluvilo i o návratu do Sparty, nakonec se Tomášek přidává k nabité soupisce východočeského celku s tahouny Romanem Červenkou či Lukášem Sedlákem.

„David se vrací jako komplexní, vyzrálý hokejista v nejlepších letech. Má zkušenosti z nejlepších lig světa i z národního týmu. Věříme, že bude jedním z lídrů naší ofenzivy,“ řekl sportovní ředitel Petr Sýkora.

Pražský rodák dosud v extralize nasbíral 206 bodů (94+112) za 322 duelů. Zápisy do statistik bude nyní rozšiřovat na východě Čech.

