Se Španělskem, kterému by mohl pomoci první hráč světa a šestinásobný grandslamový vítěz Carlos Alcaraz, se čeští a čs. tenisté utkají podesáté. Zatím s nimi mají bilanci 4:5. S výběrem kapitána Davida Ferrera se Češi střetnou i ve třetím ročníku po sobě, loni s nimi prohráli ve skupinové fázi.
Tým kapitána Tomáše Berdycha se mezi osm nejlepších probojoval v závěru minulého týdne, kdy porazil ve 2. kole kvalifikace ve floridském Delray Beach USA 3:2 na zápasy. Do čtvrtfinále se Češi probojovali po dvou letech, předloni nestačili v této fázi na Austrálii.
Češi figurovali po dnešním dodatečném losu v Boloni jako čtvrtí nasazení. Vedle Španělska tak mohli dostat Belgii, Rakousko, nebo Argentinu, proti níž o post nasazených usilovali. Bývalý španělský tenista Feliciano López jim pak během slavnostního ceremoniálu vytáhl z mísy své krajany.
Šestinásobní šampioni Španělé se do finálové fáze Davisova poháru dostali poté, co ve 2. kole kvalifikace otočili duel s Dánskem, s nímž prohrávali 0:2 na zápasy a ve třetí dvouhře odvracel Pedro Martínez mečbol proti Holgeru Runemu. Vedle Martíneze byli v nominaci také Pablo Carreňo, Jaume Munar a Roberto Carballés.
Los finálového turnaje Davisova poháru v Boloni
(18. - 23. listopadu)
Česko - Španělsko