Těžký los, Češi mají ve čtvrtfinále Davis Cupu Španěly. Budou čelit Alcarazovi?

  13:12aktualizováno  13:41
Čeští tenisté se ve čtvrtfinále Davisova poháru utkají se Španělskem. Rozhodl o tom středeční los v Boloni, kde se finálový turnaj od 18. do 23. listopadu uskuteční. Vítěz se v dalším kole utká s lepším z dvojice Německo - Argentina. Titul obhajují domácí Italové.
Tomáš Berdych sleduje Jiřího Lehečku při zápase Davis Cupu proti Spojeným...

Tomáš Berdych sleduje Jiřího Lehečku při zápase Davis Cupu proti Spojeným státům. | foto: Pavel Lebeda (sport-pics.cz) - Český tenisový svaz

Tomáš Macháč (vlevo) a Jakub Menšík během čtyřhry v daviscupovém utkání se...
Čeští tenisté slaví postup na finálový turnaj Davis Cupu, kam se dostali po...
Jiří Lehečka se soustředí na úder v utkání Davis Cupu proti Američanům.
Jakub Menšík (vpravo) a Tomáš Macháč se hecují během daviscupové čtyřhry proti...
Se Španělskem, kterému by mohl pomoci první hráč světa a šestinásobný grandslamový vítěz Carlos Alcaraz, se čeští a čs. tenisté utkají podesáté. Zatím s nimi mají bilanci 4:5. S výběrem kapitána Davida Ferrera se Češi střetnou i ve třetím ročníku po sobě, loni s nimi prohráli ve skupinové fázi.

Tým kapitána Tomáše Berdycha se mezi osm nejlepších probojoval v závěru minulého týdne, kdy porazil ve 2. kole kvalifikace ve floridském Delray Beach USA 3:2 na zápasy. Do čtvrtfinále se Češi probojovali po dvou letech, předloni nestačili v této fázi na Austrálii.

Češi figurovali po dnešním dodatečném losu v Boloni jako čtvrtí nasazení. Vedle Španělska tak mohli dostat Belgii, Rakousko, nebo Argentinu, proti níž o post nasazených usilovali. Bývalý španělský tenista Feliciano López jim pak během slavnostního ceremoniálu vytáhl z mísy své krajany.

Šestinásobní šampioni Španělé se do finálové fáze Davisova poháru dostali poté, co ve 2. kole kvalifikace otočili duel s Dánskem, s nímž prohrávali 0:2 na zápasy a ve třetí dvouhře odvracel Pedro Martínez mečbol proti Holgeru Runemu. Vedle Martíneze byli v nominaci také Pablo Carreňo, Jaume Munar a Roberto Carballés.

Los finálového turnaje Davisova poháru v Boloni

(18. - 23. listopadu)

Česko - Španělsko
Itálie - Rakousko
Francie - Belgie
Německo - Argentina

