Italové dál kralují Davis Cupu, se Španělskem si poradili i bez Sinnera

  20:55aktualizováno  21:08
Italští tenisté vyhráli potřetí za sebou Davis Cup. Ve finále v Boloni vyhráli nad Španělskem už po dvouhrách 2:0 na zápasy a vybojovali v týmové soutěži čtvrtý titul v historii. Rozhodující bod získal Flavio Cobolli, který otočil duel s Jaumem Munarem a zvítězil 1:6, 7:6, 7:5.
Italští tenisté slaví vítězství v Davisově poháru.

Italští tenisté slaví vítězství v Davisově poháru. | foto: Reuters

Výběr kapitána Filippa Volandriho poslal do vedení Matteo Berrettini, který porazil Pabla Carreňa 6:3, 6:4. Cobolli poté zdolal v souboji jedniček Munara po téměř třech hodinách boje.

Italové prošli domácím finálovým turnajem bez ztráty zápasu. Poměrem 2:0 porazili předtím také Belgii a Rakousko. Poradili si i s absencí světové dvojky Jannika Sinnera a osmého hráče světa Lorenza Musettiho.

Italové zaznamenali vítězný hattrick jako první tým od roku 1972. Naposledy se to povedlo výběru USA, který v letech 1968 - 1972 získal dokonce pět triumfů v řadě. Španělé, kteří hráli bez prvního hráče světa Carlose Alcaraze a ve čtvrtfinále vyřadili Česko, naopak nevyužili šanci na sedmý titul v historii. Naposledy uspěli v roce 2019.

Třiadvacetiletý Cobolli porazil Munara poprvé a oplatil mu letošní porážku z turnaje v Šanghaji. V prvním setu získal jen jeden game a na začátku druhé sady měl dokonce za stavu 0:1 manko brejku. Utkání bylo poté ve druhé hře při Cobolliho výhodě na několik minut přerušeno kvůli zdravotním potížím některého z diváků.

Italský tenista Flavio Cobolli během daviscupového finále

Po opětovném rozehrání zápasu Cobolli srovnal a od té doby už soupeře nepustil k jedinému brejkbolu. Druhý set získal v tiebreaku, který vyhrál 7:5. Proměnil celkově sedmý setbol v sadě. V rozhodujícím třetím setu získal Ital klíčový brejk v 11. hře na 6:5 a duel dopodával čistou hrou. Na letošním finálovém turnaji triumfoval i ve třetí dvouhře.

Devětadvacetiletý Berrettini před ním vyhrál i třetí duel na turnaji bez ztráty setu. Navázal na čtvrtfinálovou výhru nad Rakušanem Jurijem Rodionovem, v semifinále si poradil s Belgičanem Raphaëlem Collignonem. Duel s 89. hráčem světa Carreňem vyhrál za hodinu a 19 minut. Pomohlo mu 13 es, soupeři nenabídl jediný brejkbol.

Závěrečný turnaj Davis Cupu v Boloni

Finále

Itálie - Španělsko 2:0
Berrettini - Carreňo 6:3, 6:4
Cobolli - Munar 1:6, 7:6 (7:5), 7:5

