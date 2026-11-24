Do deblu zatím kapitáni nahlásili páry Adam Pavlásek, Patrik Rikl a Auger-Aliassime, Duncan Chan, složení se ale ještě může změnit.
Coby česká dvojka překvapivě nastupuje Macháč, aktuálně 59. hráč žebříčku dostal přednost před světovou patnáctkou Menšíkem.
Proti Draxlovi, který se v rankingu nachází až na 154. místě a do Boloni přiletěl z Kanady teprve v pondělí, je velkým favoritem. Ale v polovině října s ním na challengeru v čínském Ťi-nan prohrál ve třech setech.
ONLINE: Tomáš Macháč vs. Liam Draxl
Zápas sledujeme v podrobné reportáži.
„Detailní důvod si nechám pro sebe, ale včera jsme ještě se všemi kluky udělali velké sezení a udělal jsem závěrečné rozhodnutí. V tuhle danou chvíli jsem zhodnotil, že tohle bude ta nejsilnější možná sestava,“ okomentoval nominaci kapitán Tomáš Berdych. Nevyloučil ale, že Menšík zasáhne do případné čtyřhry.
Pro 26letého rodáka z Berouna jde o první daviscupovou dvouhru od loňského ledna a zároveň premiérový letošní start v týmové soutěži. V reprezentaci má singlové skóre 8:3.
V létě dva a půl měsíce absentoval kvůli zranění nohy a po návratu se mu dlouho nedařilo, nedostal se ani do nominace na druhé kolo kvalifikace Davis Cupu proti USA. Ale v posledních týdnech už se dostával do formy.
„Cítí se dobře, má za sebou skvělý týden. Jsem přesvědčený, že bude dostatečně silným členem, aby udělal první bod,“ věří Berdych.
O dva roky mladší Draxl působí v Davis Cupu od loňska a ze čtyř dvouher zatím ještě ani jednu neprohrál. Do Boloni dorazil teprve v pondělí, ještě v neděli totiž neúspěšně bojoval o titul na challengeru v Drummondville.
Těžký souboj jedniček pro Lehečku
Lehečka má proti Augeru-Aliassimeovi negativní bilanci – ze tří zápasů, které spolu dohráli, uspěl v jediném, a to už v lednu 2023.
Český tenista se však pyšní lepší aktuální formu, nedávno postoupil do finále v Tokiu a Basileji, kdežto Kanaďan od poloviny října kvůli zranění kolene chyběl.
ONLINE: Jiří Lehečka vs. Félix Auger-Aliassime
Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.
V žebříku kvůli tomu spadl na sedmnácté místo a je tedy až za čtrnáctým Lehečkou, ještě v srpnu byl čtvrtý. Nicméně v hale na tvrdém povrchu patří mezi nejlepší hráče. Česká jednička zase v Davis Cupu dlouhodobě ukazuje skvělé výkony, vyhrála v něm šest z posledních sedmi utkání.
„Myslím, že to bude skvělá bitva, oba jsou výborní hráči,“ předpověděl Berdych. A dodal, že věří, že jeho tým nezopakuje loňské zklamání, kdy ve čtvrtfinále taktéž v Boloni podlehl Španělsku 1:2.
Češi si účast na finálovém turnaji zajistili díky zářijovému vítězství nad Američany v pražské O2 areně 3:2, předtím v úvodní fázi kvalifikace porazili Švédsko 3:1. Kanada nejprve zdolala Brazílii 3:2 a poté Francii 3:1.
Semifinále Davis Cupu hráli čeští reprezentanti naposledy v roce 2014, kdy ve čtvrtfinále porazili Japonsko. Následující duel o postup do finále nezvládli, podlehli Francii.
Pokud Kanadu zdolají, o finále letošního ročníku zabojují v pátek proti lepšímu ze středečního utkání mezi domácí Itálií a Koreou.