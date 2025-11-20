Davis Cup ONLINE: Menšík vydřel výhru a Češi jsou blízko postupu do semifinále

Čeští tenisté vstupují do finálového turnaje Davis Cupu, ve čtvrtfinále v Boloni vedou nad Španělskem 1:0. První bod zařídil Jakub Menšík, který porazil Pabla Carreňu 7:5 a 6:4. Po nich se střetnou Jiří Lehečka a Jaume Munar, do čtyřhry, která se bude hrát jen za stavu 1:1, jsou zatím nahlášeni Tomáš Macháč s Adamem Pavláskem proti Marceli Granollersovi a Pedru Martínezovi. Všechny zápasy sledujeme v podrobných reportážích. Vítězný tým narazí v sobotním semifinále na lepšího z duelu Německo vs. Argentina.
Jakub Menšík se hecuje ve čtvrtfinále Davis Cupu proti Španělsku.

Jakub Menšík se hecuje ve čtvrtfinále Davis Cupu proti Španělsku. | foto: Reuters

Kapitán českých tenistů Tomáš Berdych hecuje své svěřence ve čtvrtfinále Davis...
Jakub Menšík podává ve čtvrtfinále Davis Cupu proti Španělsku.
Svěřenci kapitána Tomáše Berdycha jsou proti Španělům velkými favority, soupeřům se totiž na poslední chvíli omluvila světová jednička Carlos Alcaraz a v nominaci nemají ani 14. hráče žebříčku Alejandra Davidoviche.

A dvacetiletý Menšík je výhře a postupu do semifinále výrazně přiblížil.

Proti o čtrnáct let staršímu Carreňovi se sice nadřel, ale nakonec po dvou vyrovnaných setech zaznamenal důležitý triumf 7:5 a 6:4.

Připravujeme podrobnosti...

ONLINE: Jakub Menšík vs. Pablo Carreňo

Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Lehečka má s Munarem skóre 2:0

Podle papírových předpokladů by měl mít navrch i Lehečka proti Munarovi, půjde o souboj 17. tenisty světa se 36. Čtyřiadvacetiletý reprezentant má s o čtyři roky starším protivníkem pozitivní bilanci 2:0, přehrál ho loni v Šanghaji i Antverpách vždy bez ztráty setu.

ONLINE: Jiří Lehečka vs. Jaume Munar

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

„Čekali jsme, že nastoupí Munar, Španělé nikoho lepšího nemají. Bude to další těžký zápas, ale pevně věřím, že kluci na kurtu nechají všechno a ty dva body získají,“ doplnil Berdych. Jeho tým doprovodila při cestě z hotelu do haly policejní eskorta, vzhledem k začátku utkání už v 10:00 tím pořadatelé zajistili rychlejší cestu v ranní dopravní špičce.

Do čtyřhry, která přijde na řadu jako rozhodující duel, pokud bude stav 1:1, jsou zatím nahlášeni Macháč s Pavláskem proti šestému deblistovi světa Granollersovi s Martínezem. Složení se ale ještě může změnit.

Návrat do semifinále po jedenácti letech?

Pokud reprezentanti uspějí, do semifinále Davis Cupu postoupí poprvé od roku 2014. Další zápas by hráli v sobotu od 12:00, souboj Němců a Argentinců začne ve čtvrtek v 17:00.

V novém systému, který se hraje posledních šest sezon, jsou Češi mezi nejlepší osmičkou podruhé, při své premiéře na finálovém turnaji pro osm zemí před dvěma roky vypadli hned ve čtvrtfinále.

Letos se na vyvrcholení soutěže kvalifikovali díky senzačnímu zářijovému triumfu nad Spojenými státy 3:2, na začátku roku v prvním kole smetli Jižní Koreu 4:0. Španělé nejprve zdolali Švýcarsko 3:1 a pak Dánsko 3:2, i když čelili mečbolu na porážku 1:3.

Poslední vzájemný souboj vyhráli Španělé, loni ve skupině o postup na finálový turnaj dominovali 3:0. Češi je naposledy porazili o rok dříve ve stejné fázi.

