Lehečka a Tien, dvojky obou týmů, spolu hrají poprvé. Žebříčkově má navrch dvacetiletý americký levák, který je na 13. místě, ale o čtyři roky starší Čech se v pátek blýskl výhrou nad Sheltonem, a navíc se mu v reprezentaci v poslední době mimořádně daří.
ONLINE: Jiří Lehečka vs. Learner Tien
Zápas sledujeme v podrobné reportáži.
Kdo z nich uspěje, zajistí svému družstvu postup na listopadový finálový turnaj Davis Cupu pro osm nejlepších zemí.
Menšík otočil bitvu se Sheltonem
Souboj Čechů s Američany byl po pátku nerozhodný 1:1. Nejprve Menšík prohrál s Tienem (2:6, 4:6), ale pak vyrovnal Lehečka díky triumfu nad světovou čtyřkou Sheltonem (6:4, 6:4).
Po prvním sobotním zápase prohrávali svěřenci Tomáše Berdycha 1:2, ve čtyřhře totiž Adam Pavlásek s Patrikem Riklem nevyužili čtyři mečboly a Christianu Harrisonovi a Austinu Krajickovi podlehli 7:5, 3:6 a 6:7.
Menšík vs. Shelton
Reportáž ze zápasu
Češi se tak ocitli na pokraji porážky, ale Menšík proti Sheltonovi zazářil. Finalistu US Open zdolal 5:7, 6:4, 6:3 a zařídil rozhodující dvouhru.
„Jsem strašně moc rád, že po té čtyřhře nás ještě držíte nad vodou. Vyhrál jsem já, ale tohle vítězství je vaše,“ děkoval fanouškům.
Ve třetím setu bravurně zvládl koncovku, od stavu 3:3 uzmul tři gamy v řadě. Klíčový brejk na 5:3 získal poté, co zatlačil na servis favorizovaného soupeře a k radosti zaplněné O2 areny ho prorazil.
A o chvíli později proměnil druhý mečbol esem.
Nepoložila ho ani nevydařená první sada, v níž za stavu 5:4 na returnu nevyužil setbol a nakonec prohrál 5:7. Ve druhém setu už patnáctý tenista světa koncovku zvládl. Opět za stavu 5:4 zaútočil na podání Sheltona, tentokrát už ho prolomil a srovnal na 1:1.
A ve třetím dějství exceloval, při vlastním servisu ztratil dohromady pouhé čtyři fiftýny.
Těsná porážka Pavláska a Rikla ve čtyřhře
Úvodní položka sobotního programu Čechům nevyšla, Pavlásek a Rikl ve třetím setu čtyřhry nevyužili čtyři mečboly a favorizované dvojici Harrison, Krajicek po více než dvou a půl hodinách podlehli 7:5, 3:6 a 6:7.
Pavlásek, Rikl vs. Harrison, Krajicek
Reportáž ze zápasu
„Z obou stran to byl skvělý zápas, jen je velká škoda, že to nepadlo na naši stranu,“ hodnotil Pavlásek. „Byl to skvělý zážitek, věřím, že utkání diváky bavilo. Jen bohužel tomu chyběla ta finální tečka.“
První šanci zvítězit měli Češi za stavu 5:4 při podání Krajicka, druhou za stavu 6:5 na servisu Harrisona. Ale Američané obě krizové chvíle ustáli.
A tak rozhodoval infarktový tiebreak.
Stav 5:6 – Pavlásek přímým bodem z podání odvrátil první mečbol soupeřů. Skóre 7:6 a celkově třetí mečbol Čechů – Pavlásek tentokrát zkazil return druhého servisu.
Čtvrtá šance za stavu 8:7 vypadala nejslibněji, byla totiž při podání Rikla. Ale Pavlásek na síti nedokázal zkrotit velmi prudký a těžký return.
Poté se bývalé světové jedničce Krajickovi povedl vítězný úder z příjmu, Američané vedli 9:8 a měli druhý mečbol. A na rozdíl od Čechů příležitost využili – v delší výměně na několikátý pokus rozbili obranu Pavláska s Riklem a radostně si padli do náruče.
V O2 areně tak místo euforie zavládlo ticho a zklamání.
Češi přitom po prvním setu, v němž za stavu 5:5 získali brejk, vedli. Jenže začátek druhé sady jim nevyšel. Ve druhém gamu Rikl neudržel podání a vzápětí domácí ztráceli 0:3. Jelikož v dalším průběhu šanci manko dotáhnout nedostali, čerstvý vítěz US Open Harrison a Krajicek srovnali.
A ve třetím dějství obrat dotáhli.
Kvalifikace tenisového Davis Cupu - 2. kolo v Praze
Česko - USA 2:2