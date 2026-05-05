Proti Američanům v O₂ areně. Davis Cup se do největší české haly vrátí po 13 letech

  13:32aktualizováno  13:32
Čeští tenisté odehrají druhé kolo kvalifikace Davis Cupu proti USA v pražské O₂ areně. Utkání se uskuteční 18. a 19. září, hrát se bude na tvrdém povrchu. Český tenisový svaz o tom v úterý informoval v tiskové zprávě, prestižní týmová soutěž se v největší tuzemské hale hrála naposledy v roce 2013.
Tým českých tenistů pro kvalifikaci Davis Cupu proti Švédsku. Zleva Patrik Rikl, Petr Nouza, kapirán Tomáš Berdych, Jiří Lehečka, Dalibor Svrčina a Maxim Mrva. | foto: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

„Po dohodě s kapitánem a hráči jsme se rozhodli vrátit po 13 letech Davis Cup do O2 areny,“ řekl předseda svazu Jakub Kotrba. „Odehrála se zde už celá řada velkých tenisových zápasů, současná generace hráčů však její atmosféru zná pouze z vyprávění nebo televize. Chceme jim proto umožnit i v novém modelu soutěže zažít velký domácí zápas, na který se nezapomíná.“

Češi se do druhého kola kvalifikace dostali díky únorovému vítězství nad Švédskem 3:1, Američané porazili Maďarsko 4:0. Výběr kapitána Tomáše Berdycha se s týmem USA utká přesně po roce – loni v září Češi ve stejné fázi soutěže zvítězili v Delray Beach 3:2 na zápasy. Postoupili díky tomu do finálového turnaje v Boloni, kde nestačili ve čtvrtfinále na Španělsko.

Davis Cup se do O2 areny vrátí poprvé od roku 2013, kdy tam Češi porazili v semifinále Argentinu 3:2. Později celou soutěž vyhráli a získali druhý titul po sobě. V roli jedné z opor byl tehdy i Berdych.

„České tenisty čeká mimořádně silný a atraktivní soupeř. Nikdo z nás nepochybuje, že hala bude plná. Je tu totiž i nová generace tenisových fanoušků, kteří velký tenis v O2 areně na vlastní oči neviděli. Po zkušenostech s mimořádným zájmem o první kvalifikační kolo v Jihlavě jsme zvolili největší domácí arénu,“ vysvětloval Kotrba.

Předprodej vstupenek začne ve čtvrtek 28. května ve 14:00 v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Ceny jednodenních vstupenek se budou pohybovat od 1250 do 4000 korun, dvoudenní balíčky fanoušci pořídí od 2500 do 6500 korun. Cena dvoudenní VIP vstupenky vyjde na 15 000 korun. Kapacita haly bude 12 000 míst.

„V O2 areně nás čeká tenisový svátek, jaký tu dlouho nebyl. Pokud se podíváme do historie, musíme až do roku 2017, kdy se tam hrál Laver Cup, ten však nebyl reprezentační soutěží. V Davis Cupu se zde naposledy hrálo semifinále proti Argentině, což už je třináct let. Jsem rád, že nová generace hráčů má šanci prožít si na vlastní kůži na kurtu mimořádnou tenisovou událost,“ řekl kapitán Berdych.

Vítěz duelu postoupí do finálové části pro osm nejlepších týmů, která se uskuteční opět v Boloni od 24. do 29. listopadu.

