Davis Cup ONLINE: Češi hrají s Američany 1:1, v deblu bojují Macháč a Menšík

V pátek ve floridském městě Delray Beach nejprve Lehečka porazil Tiafoea (6:3 a 6:2) a poté Menšík nestačil na světovou pětku Fritze (4:6 a 3:6).
Sobotní program začíná čtyřhrou, do níž český kapitán Tomáš Berdych původně nahlásil dvojici Adam Pavlásek, Macháč, ale deblového specialistu nakonec nahradil Menšíkem. Na straně Američanů zůstávají bývalé světové jedničky a elitní deblisté Krajicek s Ramem.
„Debat a diskuzí s kluky a realizačním týmem bylo dost a myslím, že tohle je nejlepší varianta,“ zdůvodnil Berdych. „Kluci je v posledním vzájemném zápase porazili, navíc v hodně podobných podmínkách a na hodně podobném dvorci,“ připomněl únorový duel v Acapulcu, který česká dvojice vyhrála dvakrát 7:5.
A kapitán také věří, že pár složený ze dvou skvělých singlistů má větší naději na úspěch: „Tomáš je samozřejmě velmi kreativní hráč, který může hru hodně měnit a variovat, ale kluci by na soupeře měli být hlavně agresivní a rychlí, měli by hrát více singlově. To by mohlo fungovat.“
Po deblu – pokud kapitáni nesáhnou ke změně, což se nečeká –, bude následovat souboj Lehečky s Fritzem.
Českému tenistovi patří v pořadí 16. pozice a proti americké hvězdě favoritem nebude, ale vzhledem k tomu, že vyhrál devět z posledních dvanácti zápasů, může si věřit.
A pokud by utkání dospělo až do stavu 2:2, o vítězi rozhodne závěrečná dvouhra, do níž jsou zatím nahlášení Menšík a Tiafoe. Berdych změnu nominace nepředpokládá, ale je otázka, jak bude vypadat předcházející čtyřhra.
Navíc se hraje už od 14:00 místního času a v Delray Beach panuje velké vedro a vlhko. Předpověď pak hrozí bouřkami, které mohou utkání zkomplikovat.
Osmičlenný finálový turnaj bude od 18. do 23. listopadu hostit Boloňa. Jistou účast měli už s předstihem domácí obhájci titulu Italové a nyní se k nim přidali Němci, Rakušané, Francouzi a Argentinci. Kromě utkání Česka s USA se hrají ještě duely Španělsko vs. Dánsko (po prvním dni 0:2) a Austrálie vs Belgie (po prvním dni 0:2).