Tenisté USA vyřadili v Davis Cupu Maďarsko, v září nastoupí v Česku

  15:38aktualizováno  15:38
Čeští tenisté v kvalifikaci Davisova poháru přivítají v zářijovém druhém kole tým USA. Američané suverénně uspěli v Maďarsku.
Americký tenista Tommy Paul v daviscupovém utkání proti Maďarsku. | foto: AP

V sobotních dvouhrách uspěli Tommy Paul i Ethan Quinn, který domácí jedničku Fábiána Marozsána porazil v tie-breaku rozhodující třetí sady 13:11. Dnes Marozsán a Zsombor Piros podlehli dvojici Christian Harrison, Austin Krajicek 4:6, 6:3, 3:6.

Češi vedou nad Švédskem 2:0, ve 12:00 začala v Jihlavě čtyřhra. Také ve druhém kole by výběr kapitána Tomáše Berdycha nastoupil doma. S USA se čeští tenisté ve druhém kvalifikačním kole utkali i loni a v Delray Beach na Floridě zvítězili 3:2 na zápasy.

Tenisový Davisův pohár - kvalifikace:

Maďarsko - USA 0:3 po čtyřhře
Marozsán, Piros - Harrison, Krajicek 4:6, 6:3, 3:6.
Indie - Nizozemsko 2:1 po čtyřhře
Bhambri, Sureš - Arends, Pel 7:6 (7:0), 3:6, 7:6 (7:1).

Kanada - Brazílie 3:2
Draxl, Harper - Luz, Matos 6:3, 4:6, 5:7
Diallo - Pucinelli de Almeida 3:6, 6:1, 7:6 (7:4)
Draxl - Heide 6:3, 6:4

Jižní Korea - Argentina 3:2
Nam Či-song, Pak Ui-song - Andreozzi, F. Agustín 3:6, 5:7
Kwon Sun-u - Tirante 6:4, 4:6, 6:4,
Hjon Čong - Trungelliti 6:4, 6:3

Chile - Srbsko 4:0
Barrios, Jarry - M. Sabanov, I. Sabanov 6:4, 6:4
Soto - Djurič 6:7 (2:7), 7:6 (7:4), 10:7

Ekvádor - Austrálie 2:0 po prvním dnu
Andrade - Duckworth 3:6, 6:3, 7:5

