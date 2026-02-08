Tenisté USA vyřadili v Davis Cupu Maďarsko, v září nastoupí v Česku

V sobotních dvouhrách uspěli Tommy Paul i Ethan Quinn, který domácí jedničku Fábiána Marozsána porazil v tie-breaku rozhodující třetí sady 13:11. Dnes Marozsán a Zsombor Piros podlehli dvojici Christian Harrison, Austin Krajicek 4:6, 6:3, 3:6.
Češi vedou nad Švédskem 2:0, ve 12:00 začala v Jihlavě čtyřhra. Také ve druhém kole by výběr kapitána Tomáše Berdycha nastoupil doma. S USA se čeští tenisté ve druhém kvalifikačním kole utkali i loni a v Delray Beach na Floridě zvítězili 3:2 na zápasy.
Tenisový Davisův pohár - kvalifikace:
Maďarsko - USA 0:3 po čtyřhře
Kanada - Brazílie 3:2
Jižní Korea - Argentina 3:2
Chile - Srbsko 4:0
Ekvádor - Austrálie 2:0 po prvním dnu