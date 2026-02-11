Derby skončilo skrečí. Plíšková kvůli zranění kolene vzdala, postupuje Muchová

Muchová ve čtvrtém vzájemném utkání soupeřce brzy sebrala podání a šla do vedení 3:1. Plíšková si koleno, které si poranila zřejmě při špatném došlapu, nechala ošetřit po páté hře za stavu 2:3. Se zatejpovanou nohou ještě zkusila v utkání pokračovat, měla ale problémy s pohybem a po dalších dvou ztracených gamech duel vzdala.
Kompletní tenisové výsledky
Muchová tak po Tereze Valentové vyřadila v Dauhá další krajanku, bilanci s Plíškovou si vylepšila na 3:1. O postup do semifinále se utká s vítězkou duelu mezi sedmou nasazenou Ukrajinkou Elinou Svitolinovou a Ruskou Annou Kalinskou.
Ve čtyřhře jsou ze hry Kateřina Siniaková s Barborou Krejčíkovou. Sedminásobné grandslamové šampionky a olympijské vítězky, které v katarské metropoli opět spojily síly, nestačily ve druhém kole na slovensko-britský pár Tereza Mihalíková, Olivia Nichollsová a prohrály 4:6, 6:2, 5:10.
Tenisový turnaj žen v Dauhá
tvrdý povrch, dotace 4,088.211 dolarů
Dvouhra - 3. kolo:
Čtyřhra - 2. kolo:
Wawrinka porazil o 23 let mladšího soupeře
Trojnásobný grandslamový šampion Stan Wawrinka uspěl v prvním kole tenisového turnaje v Rotterdamu v mezigeneračním souboji s Thijsem Boogaardem. Čtyřicetiletý Švýcar porazil o 23 let mladšího Nizozemce 6:3 a 6:4, jeho dalším soupeřem bude nejvýše nasazený Australan Alex de Minaur.
Podle ATP šlo o druhý největší věkový rozdíl, který kdy na elitním okruhu dva soupeře dělil. Wawrinka je o 23 let a tři měsíce starší než Boogaard, který se po nezdaru v kvalifikaci dostal do soutěže jako lucky loser. Ve světovém žebříčku patří mladému Nizozemci 1048. místo.
Více let dělilo jen osmnáctiletého Dominica Thiema a čtyřiačtyřicetiletého Thomase Mustera v rakouském souboji na turnaji ve Vídni v roce 2011. Rozdíl tehdy činil 25 let a jedenáct měsíců.
Wawrinka, jenž absolvuje svou poslední sezonu v kariéře, se v příštím týdnu vrátí do první světové stovky. V ní byl někdejší třetí hráč světa naposledy předloni.