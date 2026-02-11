Derby skončilo skrečí. Plíšková kvůli zranění kolene vzdala, postupuje Muchová

  18:01
České derby mezi Karolínou Muchovou a Karolínou Plíškovou v osmifinále tenisového turnaje v Dauhá skončilo skrečí bývalé světové jedničky Plíškové. Rodačka z Loun, která se na okruh WTA vrací po zranění levého kotníku, vzdala duel po 39 minutách kvůli problémům s pravým kolenem. Muchová v té době vedla 5:2.

Karolína Muchová hraje bekhend v osmifinále Australian Open. | foto: AP

Muchová ve čtvrtém vzájemném utkání soupeřce brzy sebrala podání a šla do vedení 3:1. Plíšková si koleno, které si poranila zřejmě při špatném došlapu, nechala ošetřit po páté hře za stavu 2:3. Se zatejpovanou nohou ještě zkusila v utkání pokračovat, měla ale problémy s pohybem a po dalších dvou ztracených gamech duel vzdala.

Muchová tak po Tereze Valentové vyřadila v Dauhá další krajanku, bilanci s Plíškovou si vylepšila na 3:1. O postup do semifinále se utká s vítězkou duelu mezi sedmou nasazenou Ukrajinkou Elinou Svitolinovou a Ruskou Annou Kalinskou.

Ve čtyřhře jsou ze hry Kateřina Siniaková s Barborou Krejčíkovou. Sedminásobné grandslamové šampionky a olympijské vítězky, které v katarské metropoli opět spojily síly, nestačily ve druhém kole na slovensko-britský pár Tereza Mihalíková, Olivia Nichollsová a prohrály 4:6, 6:2, 5:10.

Tenisový turnaj žen v Dauhá

tvrdý povrch, dotace 4,088.211 dolarů

Dvouhra - 3. kolo:
Muchová (14-ČR) - Plíšková (ČR) 5:2 skreč

Čtyřhra - 2. kolo:
Mihalíková, Nichollsová (SR/Brit.) - Krejčíková, Siniaková (ČR) 6:4, 2:6, 10:5
Dabrowská, Stefaniová (5-Kan./Braz.) - Bouzková, Samsonovová (ČR/Rus.) 6:3, 6:4

Wawrinka porazil o 23 let mladšího soupeře

Trojnásobný grandslamový šampion Stan Wawrinka uspěl v prvním kole tenisového turnaje v Rotterdamu v mezigeneračním souboji s Thijsem Boogaardem. Čtyřicetiletý Švýcar porazil o 23 let mladšího Nizozemce 6:3 a 6:4, jeho dalším soupeřem bude nejvýše nasazený Australan Alex de Minaur.

Podle ATP šlo o druhý největší věkový rozdíl, který kdy na elitním okruhu dva soupeře dělil. Wawrinka je o 23 let a tři měsíce starší než Boogaard, který se po nezdaru v kvalifikaci dostal do soutěže jako lucky loser. Ve světovém žebříčku patří mladému Nizozemci 1048. místo.

Více let dělilo jen osmnáctiletého Dominica Thiema a čtyřiačtyřicetiletého Thomase Mustera v rakouském souboji na turnaji ve Vídni v roce 2011. Rozdíl tehdy činil 25 let a jedenáct měsíců.

Wawrinka, jenž absolvuje svou poslední sezonu v kariéře, se v příštím týdnu vrátí do první světové stovky. V ní byl někdejší třetí hráč světa naposledy předloni.

