Kdy a kde sledovat 316. derby pražských S:
Derby Slavia vs. Sparta se hraje v neděli 8. 3. od 18:30 a v přímém přenosu ho bude vysílat televizní stanice Oneplay Sport 1 (platforma Oneplay). Podrobnou textovou online reportáž najdete na iDNES.cz
Historické zajímavosti o derby Slavia – Sparta
- První derby Sparta – Slavia se odehrálo už 29. března 1896 na Císařské louce a skončilo bez branek. Sparta sice vstřelila gól, ale podle tehdejších pravidel ho museli uznat oba kapitáni. Slávista Karel Freja branku neuznal a rozhodčí ji po zápase odvolal.
Historická bilance
- Nejlepším střelcem derby je slávistická legenda Josef Bican, který nastřílel Spartě 35 branek.
- Rekordní návštěva derby je 50 105 diváků (1965).
- Nejvyšší návštěva v samostatné české lize: 23. 4. 2007 vidělo derby na Letné 20 565 diváků.
- Nejvyšší výhra Slavie: 24. 11. 1907 zvítězila 9:1.
- Nejvyšší výhra Sparty: 14. 6. 1952 vyhrála 8:1.
V jakém rozpoložení jdou týmy do derby?
- V jarní části ligy si oba týmy vedou výborně. V pěti zápasech mají shodně čtyři vítězství a jednu remízu.
- V týdnu oba soupeři překvapivě vypadli v semifinále domácího poháru. Slavia po remíze 2:2 podlehla v Jablonci na penalty, Sparta hrála v Boleslavi bez branek a také nezvládla penaltový rozstřel.
Kdo si prosadí svůj styl?
Pryč jsou časy, kdy Slavia vítězila a zároveň bavila fotbalem. Nekompromisní presink a rychlý přechod do útoku dříve doprovázela i technická kvalita. Ta teď červenobílým schází a v jejich hře dominuje spíš atletika, soubojovost a účelnost. I tímto pragmatickým stylem však Slavia vede ligu o sedm bodů. Trenér Jindřich Trpišovský navíc připustil, že herní projev není ideální a tým se na jeho zlepšení chce zaměřit.
Sparta už v prvním období pod Brianem Priskem vsadila na atraktivní fotbal. Dánský trenér i po návratu ordinuje na Letné ofenzivní a kreativní styl. Letenští soupeřům neradi půjčují míč a často je rozebírají dlouhými kombinacemi.
Slavia - Sparta
Výkop: neděle 8. března, 18:30 (25. kolo Chance ligy)
Zajímavosti před 316. derby Slavia – Sparta
- v posledních 10 vzájemných ligových zápasech neprohrál domácí tým
- Slavia prohrála jediný z posledních 7 vzájemných ligových zápasů
- Slavia prohrála jediné z minulých 14 domácích ligových utkání se Spartou
- Slavia v lize 25x po sobě neprohrála a jako jediná drží v této sezoně nejvyšší soutěže neporazitelnost
- Slavia doma v lize prohrála jediný z posledních 66 duelů a s 32 body je tam nejlepším týmem soutěže
- Slavia má s 52 góly nejlepší útok ligy a s 18 inkasovanými brankami i nejpevnější defenzivu
- Sparta prohrála jediné z posledních 10 ligových utkání a v 5 jarních kolech bodovala (z toho 4 vítězství)
- Sparta venku v lize 5x po sobě neprohrála
- kouč Slavie Trpišovský v začátcích trenérské kariéry vedl ve Spartě mládežnické týmy
- Chytil (Slavia) si může připsat 200. a Martinec (Sparta) 150. ligový start
- Chaloupek (Slavia) oslaví v den zápasu 23. narozeniny
Výsledky derby pražských S od roku 2023:
|Derby
|Datum
|Zápas
|Soutěž
|315
|5. 10. 2025
|Sparta – Slavia 1:1
|1. liga 2025/26, 11. kolo
|314
|10. 5. 2025
|Slavia – Sparta 2:1
|1. liga 2024/25, Skupina o titul
|313
|8. 3. 2025
|Sparta – Slavia 2:0
|1. liga 2024/25, 25. kolo
|312
|6. 10. 2024
|Slavia – Sparta 2:1
|1. liga 2024/25, 11. kolo
|311
|11. 5. 2024
|Sparta – Slavia 0:0
|1. liga 2022/23, Skupina o titul
|310
|3. 3. 2024
|Sparta – Slavia 0:0
|1. liga 2023/24, 23. kolo
|309
|28. 2. 2024
|Slavia – Sparta 2:3
|Pohár ČMFS, čtvrtfinále
|308
|24. 9. 2023
|Slavia – Sparta 1:1
|1. liga 2023/24, 9. kolo
|307
|13. 5. 2023
|Sparta – Slavia 3:2
|1. liga 2022/23, Skupina o titul
|306
|3. 5. 2023
|Sparta – Slavia 0:2
|Pohár ČMFS, finále
|305
|15. 4. 2023
|Sparta – Slavia 3:3
|1. liga 2022/23, 27. kolo