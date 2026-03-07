Derby Slavia - Sparta: Jaká je forma obou týmů? Kdy a kde zápas sledovat

Prahu znovu rozdělí fotbal. Sparta a Slavia se utkají v dalším derby pražských S, zápase, který tradičně přináší obrovské emoce, vyprodané tribuny i nezapomenutelné sportovní okamžiky. Jaká je aktuální forma obou týmů, kdy a kde derby sledovat a jak vypadá historická bilance?

Choreo fanoušků Sparty v derby proti Slavii | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Kdy a kde sledovat 316. derby pražských S:

Derby Slavia vs. Sparta se hraje v neděli 8. 3. od 18:30 a v přímém přenosu ho bude vysílat televizní stanice Oneplay Sport 1 (platforma Oneplay). Podrobnou textovou online reportáž najdete na iDNES.cz

Historické zajímavosti o derby Slavia – Sparta

  • První derby Sparta – Slavia se odehrálo už 29. března 1896 na Císařské louce a skončilo bez branek. Sparta sice vstřelila gól, ale podle tehdejších pravidel ho museli uznat oba kapitáni. Slávista Karel Freja branku neuznal a rozhodčí ji po zápase odvolal.

Historická bilance

  • Historická bilance derby je příznivější pro Spartu.
  • Sparta vyhrála: 139×
  • remíza: 77×
  • Slavia vyhrála: 99×
  • Nejlepším střelcem derby je slávistická legenda Josef Bican, který nastřílel Spartě 35 branek.
  • Rekordní návštěva derby je 50 105 diváků (1965).
    • Nejvyšší návštěva v samostatné české lize: 23. 4. 2007 vidělo derby na Letné 20 565 diváků.
      • Nejvyšší výhra Slavie: 24. 11. 1907 zvítězila 9:1.
      • Nejvyšší výhra Sparty: 14. 6. 1952 vyhrála 8:1.

V jakém rozpoložení jdou týmy do derby?

  • V jarní části ligy si oba týmy vedou výborně. V pěti zápasech mají shodně čtyři vítězství a jednu remízu.
  • V týdnu oba soupeři překvapivě vypadli v semifinále domácího poháru. Slavia po remíze 2:2 podlehla v Jablonci na penalty, Sparta hrála v Boleslavi bez branek a také nezvládla penaltový rozstřel.

Kdo si prosadí svůj styl?

Pryč jsou časy, kdy Slavia vítězila a zároveň bavila fotbalem. Nekompromisní presink a rychlý přechod do útoku dříve doprovázela i technická kvalita. Ta teď červenobílým schází a v jejich hře dominuje spíš atletika, soubojovost a účelnost. I tímto pragmatickým stylem však Slavia vede ligu o sedm bodů. Trenér Jindřich Trpišovský navíc připustil, že herní projev není ideální a tým se na jeho zlepšení chce zaměřit.

Sparta už v prvním období pod Brianem Priskem vsadila na atraktivní fotbal. Dánský trenér i po návratu ordinuje na Letné ofenzivní a kreativní styl. Letenští soupeřům neradi půjčují míč a často je rozebírají dlouhými kombinacemi.

Slavia - Sparta

Výkop: neděle 8. března, 18:30 (25. kolo Chance ligy)
Rozhodčí: Volek - Paták, Antoníček - Radina (video).
Bilance v samostatné České lize: Slavia – Sparta: 17-26-28 77:93
Poslední zápas: 1:1.
Předpokládané sestavy:
Slavia: Staněk - Holeš, Chaloupek, Bořil - Isife, Schranz, Sadílek, Jurásek - Provod, Kušej - Chorý.
Sparta: Surovčík - Vydra, Ševínský, Zelený - Kadeřábek, Kairinen, Irving, Ryneš - Mercado, Haraslín - Vojta.
Absence: Bužek, Douděra, Javorček (všichni zranění), Moses, Provod, Staněk (všichni nejistý start) - Cobbaut, Eneme, Kofod, Penxa, Sörensen, Uchenna (všichni zranění), Vindahl, Vojta (oba nejistý start).
Disciplinární ohrožení: Bořil, Holeš, Chorý, Kušej, Moses, Oscar (všichni 3 ŽK) - Uchenna (7 ŽK), Haraslín, Irving, Kairinen, Rrahmani, Ševínský (všichni 3 ŽK).
Nejlepší střelci: Chorý (14) - Haraslín (10).

Zajímavosti před 316. derby Slavia – Sparta

  • v posledních 10 vzájemných ligových zápasech neprohrál domácí tým
  • Slavia prohrála jediný z posledních 7 vzájemných ligových zápasů
  • Slavia prohrála jediné z minulých 14 domácích ligových utkání se Spartou
  • Slavia v lize 25x po sobě neprohrála a jako jediná drží v této sezoně nejvyšší soutěže neporazitelnost
  • Slavia doma v lize prohrála jediný z posledních 66 duelů a s 32 body je tam nejlepším týmem soutěže
  • Slavia má s 52 góly nejlepší útok ligy a s 18 inkasovanými brankami i nejpevnější defenzivu
  • Sparta prohrála jediné z posledních 10 ligových utkání a v 5 jarních kolech bodovala (z toho 4 vítězství)
  • Sparta venku v lize 5x po sobě neprohrála
  • kouč Slavie Trpišovský v začátcích trenérské kariéry vedl ve Spartě mládežnické týmy
  • Chytil (Slavia) si může připsat 200. a Martinec (Sparta) 150. ligový start
  • Chaloupek (Slavia) oslaví v den zápasu 23. narozeniny

Výsledky derby pražských S od roku 2023:

DerbyDatumZápasSoutěž
3155. 10. 2025Sparta – Slavia 1:11. liga 2025/26, 11. kolo
31410. 5. 2025Slavia – Sparta 2:11. liga 2024/25, Skupina o titul
3138. 3. 2025Sparta – Slavia 2:01. liga 2024/25, 25. kolo
3126. 10. 2024Slavia – Sparta 2:11. liga 2024/25, 11. kolo
31111. 5. 2024Sparta – Slavia 0:01. liga 2022/23, Skupina o titul
3103. 3. 2024Sparta – Slavia 0:01. liga 2023/24, 23. kolo
30928. 2. 2024Slavia – Sparta 2:3Pohár ČMFS, čtvrtfinále
30824. 9. 2023Slavia – Sparta 1:11. liga 2023/24, 9. kolo
30713. 5. 2023Sparta – Slavia 3:21. liga 2022/23, Skupina o titul
3063. 5. 2023Sparta – Slavia 0:2Pohár ČMFS, finále
30515. 4. 2023Sparta – Slavia 3:31. liga 2022/23, 27. kolo
