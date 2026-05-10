Černej den, je mi do breku. Bývalý šéf kotle Slavie kritizuje i aktivní fanoušky

Slávistickému kotli šéfoval přes deset let, teď už dlouho dění na aktivní fanouškovské fotbalové scéně jen pozoruje. I proto Lukáše Valu, kterému se mezi slávisty říká Strašák, sobotní události zklamaly. „Černej den, stačilo počkat deb.... tři minuty,“ vyťukal v neděli na sociální síť X.

Nepočkali.

Fanoušci v sedmé nastavené minutě za stavu 3:2, který by jim v případě vítězství zajistil titul, vtrhli na hřiště. Někteří napadli sparťanské hráče, jiní si to namířili k hostujícímu kotli a zaházeli ho světlicemi.

„Je mi líto hráčů, kteří to otočili a jezdili po pr...li. Je mi celkově strašně. Svůj podíl viny na tom neseme úplně všichni, kdo s tím mohl aspoň špetkou něco udělat,“ pokračoval Vala.

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům předčasně. (9. května 2026)
V kotli Slavie šéfoval jedenáct let coby speaker, poté ve Slavii připravoval předzápasový program a fanoušci ho mohou slyšet při vyvolávání domácí sestavy.

Právě ze severní tribuny se fanoušci začali sypat jako první, když nejprve seskočili do betonového prostoru mezi sedačkami a trávníkem, načež jim někteří pořadatelé podivně začali uvolňovat cestu odstraněním LED stojanů. Brankové čáře se přibližovali čím dál víc a v jeden moment hřiště zavalili ze všech stran.

Slavii za to hrozí kromě vysoké pokuty až 10 milionů korun také zavření stadionu či kontumace sobotního derby, což by ještě zkomplikovalo boj o titul.

„Je mi normálně do breku,“ zakončil svůj příspěvek Vala.

V komentářích poté vysvětluje, že vinu podle něj nesou všichni. „Ti, kteří s tím mohli něco udělat, takže i Tribuna Sever. Že tam mělo být X věcí jinak od klubu? Ano, mělo. Že to nezvládla organizačně TS? Ano, nezvládla. Že tam mám kamarády? Ano, mám. A mít budu. Kamarády neměním. A že bych měl skončit s tím, co tam dělám (v klubu nejsem nijak zaměstnaný, mám to jako koníček)? Pokud na tom bude větší shoda – skončím s tím,“ vypisoval bývalý šéf kotle.

Slavia už v neděli dopoledne oznámila prostřednictvím svého šéfa Jaroslava Tvrdíka interní opatření, včetně dočasného uzavření severní tribuny či prošetření fungování pořadatelské služby.

