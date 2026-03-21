Sparťanky v derby porazily Slavii a ligu vedou o osm bodů. Rozhodla kometa Rancová

Autor:
  17:29
Fotbalistky Sparty jsou blízko titulu, který mohou získat po pěti letech. V sobotu porazily Slavii 2:1 a navýšily náskok v tabulce před svým rivalem už na osm bodů. První poločas byl bez branek, po změně stran se nejprve trefila domácí Kravčuková, pak ale srovnala sparťanka Khýrová a rozhodla střídající Rancová.
Sparťanky slaví po výhře 2:1 v derby nad Slavií. | foto: AC Sparta Praha

Fotbalistky Slavie a Sparty nastupují k derby.
Momentka z derby mezi fotbalistkami Slavie a Sparty
6 fotografií

„Ukázala se síla týmu, i když jsme zase prohrávaly. Ale i tentokrát jsme to zvládly,“ řekla pro ČT sport sparťanská kapitánka Eva Bartoňová, která zároveň připomněla podzimní derby na Proseku (4:1).

„Deny nám dokázala, že je naprosto úžasná,“ vyzdvihla střelkyni rozhodujícího gólu Denisu Rancovou, která dala 12. ligový gól v sezoně. Více branek (13) má jen slovenská záložnice Šurnovská ze Slavie.

Přitom je Rancové, kapitánce reprezentace do 19 let, teprve sedmnáct. Osmnáctiny oslaví ve středu. V den, kdy sparťanky čeká na Letné úvodní semifinále Evropského poháru proti švédskému Hammerby.

Výhru Sparty 2:1 sledovalo v areálu slávistek v Horních Měcholupech přes 1300 diváků, podle pořadatelů bylo vyprodáno. Šťastnější odcházeli domů fanoušci s vlajkami ACS, které vytvořili kotel naproti tribuně. Tam zas vládl fanklub domácích, nechyběly chorea ani dýmovnice.

Základní část fotbalové ligy žen tento víkend končí. Nyní se tabulka rozdělí na dvě poloviny. Sparťanky vstoupí do nadstavby, v níž se utkají s druhou Slavií, třetím Slováckem a čtvrtým Libercem (vždy doma a venku), s osmibodovým náskokem.

V lize ještě neztratily, naopak slávistky přišly o body v této sezoně už třikrát. Kvůli podzimní remíze 1:1 se Slováckem, prohře 1:4 v derby na Proseku a i nyní na domácí půdě.

V prvním poločase se oba celky rozkoukávaly a na hřišti nenabídly ani góly ani velké šance, spíš jen náznaky. Druhá půle to ale spravila. Hned po dvaceti vteřinách se objevila na zadní tyči Ukrajinka Kravčuková a balon usměrnila k tyči – 1:0 pro domácí Slavii.

Slávistka Kravčuková a sparťanka Bartoňová

Jenže záhy přišla odpověď. Michaela Khýrová si postavila míč k přímému kopu a trefila se parádně. Gólmanka Jílková se jen ohlédla.

Khýrová tak dala svůj 9. gól ligové sezony, zároveň má i 9 asistencí. A se 4 góly je i nejlepší střelkyní Evropského poháru.

„Bohužel ten druhý gól nás zlomil. Byl hodně laciný. Šlo sice o pěknou střelu, ale musíme se podívat na postavení gólmanky a vysvětlit si to,“ řekl trenér Slavie Filip Klapka.

Diváci v Měcholupech se nenudili, na obou stranách hřiště zacinkalo břevno. A šanci slávistky Krejčiříková vyhlavičkovala na brankové čáře až stoperka Pochmanová.

Už to vypadalo na remízu. Nakonec se ale přeci jen měnilo skóre. V 71. minutě šla na hřiště Rancová, která vystřídala Bergfordovou a o sedm minut později rozhodla derby.

Univerzálka původem z Plzně, kde dělala i kapitánku dorostenek, nastupuje zejména ve středu obrany, ale občas rovněž v útoku. Tentokrát vyběhla na hrotu, našla odražený míč a doťukla ho do branky. Hotovo, 2:1 pro lídra ligy.

Sparta je tak na dosah titulu. Ten slavila naposledy v roce 2021. Od té doby triumfovaly v boji o mistrovský titul i domácí pohár vždy slávistky.

Fortuna=Liga žen, 14. kolo

Slavia – Sparta 1:2
Baník Ostrava – Slovan Liberec 0:6 (0:4)


Tabulka
1. Sparta Praha 42
2. Slavia Praha 34
3. 1. FC Slovácko 26
4. Slovan Liberec 25
5. Viktoria Plzeň 10
6. Baník 10
7. Lokomotiva Brno 8
8. FC Praha 2

Vstoupit do diskuse

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.