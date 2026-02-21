K nehodě došlo během na nové dráze Eugenio Monti. Rakouský tým ve složení pilot Jakob Mandlbauer a brzdaři Daniel Bertschler, Sebastian Mitterer a Daiyehan Nichols-Bardi se v jedné z pasáží dostal do problémů, bob se převrátil a vysokou rychlostí klouzal téměř polovinu trati.
Brzdaři dokázali stroj rychle opustit a podle prvních informací vyvázli bez zranění. Pilot Mandlbauer však zůstal na místě a musel být ošetřen přímo na dráze. Následně byl převezen do nemocnice. Podle prvních zpráv by jeho zranění neměla být vážná.
Závod byl po incidentu přerušen přibližně na dvacet minut.
Na čele průběžného pořadí v té době dominoval německý čtyřbob s pilotem Johannesem Lochnem a jeho posádkou. Po dvou jízdách vedl s náskokem 0,43 s před dalším německým týmem Francesca Friedricha a třetí pozici drželi také Němci s Adamem Ammourem.
Definitivní výsledky po všech čtyřech jízdách a medailisté budou známi až po nedělním závěru disciplíny, ale právě Lochnerova posádka měla nejlepší výchozí pozici k vítězství