Weberův oštěp letěl dvakrát za 90, v Curychu se naopak nedařilo Kitagučiové

Mistr Evropy z roku 2022 Weber hned prvním pokusem hodil 91,37 metru a zlepšil o 31 centimetrů svůj osobní rekord z květnového mítinku v Dauhá, kterým se dosud držel v čele letošních světových tabulek. Vzápětí ještě dalších 14 centimetrů přidal. Vyhrál by i dvěma dalšími pokusy. Dlouholetý rival českého oštěpaře Jakuba Vadlejcha tak tři týdny před mistrovstvím světa ukázal, že má velkou naději získat první medaili na vrcholné globální akci. Už třikrát byl na MS nebo OH čtvrtý.
V ženském oštěpu se neprosadila olympijská vítězka a úřadující mistryně světa Haruka Kitagučiová, která útočila na třetí diamantovou trofej za sebou. Japonská svěřenkyně českého trenéra Davida Sekeráka se až závěrečným pokusem dostala za 60 metrů. Výkonem 60,72 obsadila poslední šesté místo. Vyhrála Řekyně Elina Tzéngková (64,57).
V běhu na 400 metrů přišla po 43 letech o rekord mítinku legendární Jarmila Kratochvílová. Její výkon 48,86 sekundy zlepšila o 16 setin vítězná reprezentantka Bahrajnu Salva Ajd Násirová.
Letošní neporazitelnost na dvoustovce uhájil Američan Noah Lyles. Úřadující mistr světa vyhrál za 19,74 sekundy o dvě setiny před olympijským vítězem Letsilem Tebogem z Botswany. Mezi ženami se z triumfu na 200 metrů radovala Američanka Brittany Brownová (22,13), která si tím po pokažené domácí kvalifikaci zajistila účast na MS.
Stovku vyhrála olympijská šampionka Julien Alfredová ze Svaté Lucie za 10,76 sekundy. Mezi muži získal diamantovou trofej Američan Christian Coleman časem 9,97 sekundy.
Roli favoritky na 400 metrů překážek potvrdila dalším suverénním vítězstvím v čase 52,18 Nizozemka Femke Bolová. Za ní se protlačila ke druhému místu Slovenka Emma Zapletalová, která vlastní národní rekord zlepšila o další čtyři desetiny na 53,18. Dobrou formu před obhajobou světového titulu prokázal také Nor Karsten Warholm, jenž vyhrál v rekordu mítinku 46,70.
Jednadvacetiletá Švýcarka Audrey Werrová před domácím publikem ovládla osmistovku. Poprvé v kariéře se dostala pod hranici 1:56 minuty, výkonem 1:55,91 si upevnila pozici na druhém místě letošních světových tabulek za olympijskou vítězkou Britkou Keely Hodgkinsonovou, která v Curychu nezávodila. Mezi muži se radoval olympijský vítěz Emmanuel Wanyonyi z Keni v čase 1:42,37.
O velké překvapení se v závodě na 3000 metrů překážek postaral Němec Frederik Ruppert. Čtvrtý muž loňského ME zvítězil za 8:09,02 minuty. Je prvním Evropanem, který kdy v této disciplíně vyhrál Diamantovou ligu.
Finále atletické Diamantové ligy v Curychu
Muži:
Ženy: