Manuel si doběhla pro další druhé místo na Diamantové lize. Ogrodníková byla osmá

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  20:59
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Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel si i při svém druhém startu v aktuálním ročníku atletické Diamantové ligy doběhla pro druhé místo. Halová mistryně světa v Oslu zopakovala umístění z Říma a znovu nestačila jen na Norku Henriette Jaegerovou. Tentokrát Manuel dosáhla času 50,13 sekundy, což je její druhý nejlepší výkon v kariéře.

Henriette Jaegerová a Lurdes Gloria Manuel ve finiši závodu na 400 metrů na mítinku Diamantové ligy v Římě. V Oslu si umístění zopakovaly. | foto: ČTK

Oštěpařka Nikola Ogrodníková se po mateřské pauze vrátila na Diamantovou ligu osmým místem a výkonem 55,94 m. Znovu vyhrála Jen C’-i (67,11) .

Ženský běh na 400 metrů zahájil hlavní program mítinku. Dvacetiletá Manuel se držela v popředí, jen na nástup domácí hvězdy Jaegerové byla krátká. Norka běžela ještě rychleji než v Římě, vyhrála za 49,52. Česká reprezentantka na rozdíl od čtvrtečního závodu, v němž zazářila časem 49,77, padesátisekundovou hranici nepokořila. I dnešní výkon byl ale lepší než její předchozí osobní rekord 50,52, s nímž do sezony vstupovala.

V nahrávce pro média pak Manuel pozdravila veřejnost z chladného až zimního Osla, kde se aktuálně pohybuje teplota jen lehce nad 10 stupni Celsia. „Ty podmínky nebyly tak, jak jsem si přála. Není to něco, na co jsem zvyklá, ale mohla jsem si alespoň vyzkoušet něco nového. Může mě to zase potkat (na mistrovství Evropy) v Birminghamu,“ uvedla Manuel. „Takže se jenom snažím projít takhle tu diamantovou tour a vyzkoušet si co nejvíc závodů, co můžu, abych se trochu naladila na to dospělácké závodění,“ pokračovala juniorská mistryně světa z roku 2024, která minulou venkovní sezonu prakticky celou vynechala kvůli zranění stehenního svalu.

Nejrychlejší mužskou osmistovkou této sezony se blýskl sedmnáctiletý Američan Cooper Lutkenhaus. Halový mistr světa díky osobnímu rekordu 1:42,08 minuty vyhrál o jedinou setinu před olympijským šampionem Emmanuelem Wanyonyim z Keni.

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