Výškařka Hrubá skončila čtvrtá na mítinku Diamantové ligy v Polsku

Hrubá nenavázala na šest dní starý výkon z německého Heilbronnu, kde zapsala 194 centimetrů. Tentokrát překonala napoprvé 175, 180, 184 i 188 cm, ale o tři centimetry výše ztroskotala. Díky lepšímu zápisu nechala za sebou dvě soupeřky se stejným výkonem.
Olympijská vítězka Mahučichová nechala zapomenout na nevydařený závod Diamantové ligy v Londýně, kde skončila až čtvrtá, a znovu výškařkám kralovala. Jako jediná zdolala rovných 200 cm. O tři centimetry méně zapsala její tradiční australská rivalka Nicola Olyslagersová a obsadila druhé místo. Třetí skončila Němka Imke Onnenová výkonem 191.
V předprogramu v centru Katovic už skončila i soutěž koulařek, kterou vyhrála dvojnásobná mistryně Evropy Jessica Schilderová z Nizozemska výkonem 19,66 metru. Ani v této disciplíně se zde nezískávaly body do celkového pořadí seriálu.
Nejdéle na náměstí v Katovicích závodily tyčkařky, rovněž mimo klasifikaci Diamantové ligy. Z vítězství se výkonem 470 cm radovala halová mistryně světa Marie-Julie Bonninová z Francie.
Mítink atletické Diamantové ligy v Chorzówě
(předprogram):
Další disciplíny:
Tyč: 1. Bonninová (Fr.) 470, 2. Kleknerová (Maď.), 3. Kingová (USA) obě 460.
Koule: 1. Schilderová (Niz.) 19,66, 2. Ogunleyeová (Něm.) 19,50, 3. Ewenová (USA) 19,49.