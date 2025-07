Sbohem, Diogo. Jotovi se po tragédii poklonil celý svět, nejen ten fotbalový

Mířili na trajekt do Santanderu, co se plavil na Ostrovy. Levé křídlo fotbalového Liverpoolu mělo v pondělí naskočit do přípravy, ale lékaři mu kvůli menší operaci plic nedoporučovali létat. Při předjíždění bratrům podle policejní zprávy praskla pneumatika u lamborghini a při strašlivém karambolu přeletěli svodidla.

Diogo Jota byl táta tří malých dětí.

Osmadvacet let. Levé křídlo fotbalového Liverpoolu. Aktuální vítěz anglické ligy.

Osmého června, při svém posledním utkání v životě, vyhrál s Portugalskem finále Ligy národů. Nastoupil v prodloužení ve 106. minutě, do penaltového rozstřelu proti Španělsku se nakonec nedostal. Už měl plnou hlavu svatby, kterou s milovanou Rute plánovali dobrých šest let. Vždycky do toho něco přišlo. Dlouhé sezony, turnaje, porody.

Nejdřív se narodili synové Dinis a Duarte, loni vymodlená holčička. V portské katedrále ji nechali obléct do bílých šatiček a do vlasů zapíchli princeznovskou čelenku. Bráchové měli modré kravaty, bílé tenisky a fešácké kraťasy.

Manželčin romantický vzkaz ze svatby „Řekla jsem mu ano“ lajkovalo na Instagramu přes 190 tisíc lidí. Když Diogo Jota včera v noci tragicky havaroval, poklonil se mu celý svět.

Nejen ten fotbalový.

Nikomu se nechtělo věřit, že se to přihodilo. „To přece nedává smysl,“ zaplakal portugalský kapitán Cristiano Ronaldo.

Não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na Seleção, ainda agora tinhas casado. À tua familia, à tua mulher e aos teus filhos, envio os meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo. Sei que estarás sempre com eles. Descansem em Paz, Diogo e André. Vamos todos sentir… pic.twitter.com/H1qSTvPoQs — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 3, 2025

Liverpool oficiálně oznámil smrtelnou nehodu až deset hodin poté, co se všechno stalo. Překvapivě triviální zpráva zněla: „Celé rodině budeme nadále poskytovat naši plnou podporu. Jsme zdrceni.“

Požárníci, kteří hasili ohnivou kouli nedaleko španělské Zamory, věděli rovnou, že k tragédii přijeli pozdě. Ani jeden z bratrů nemohl přežít. „Je to smutný den pro fotbal. Pro národní i mezinárodní sport,“ prohlásil portugalský premiér Luis Montenegro.

Jota.

Čtyři písmenka zastavila nejen srdce milionů fanoušků Liverpoolu a včerejší úvodní zápas Portugalek na mistrovství Evropy. Následovala tichá vzpomínka na hvězdu, jež si na hvězdu nikdy nehrála. Vždyť se Diogo ani Jota nejmenoval. V křestním listě měl napsáno Diogo José Teixeira da Silva. Tak proč tedy?

Jota je totiž portugalská výslovnost písmene J.

Pokud patříte mezi vášnivce, kteří paří počítačovou hru FIFA, musel se vám jakýsi Jota zhruba před šesti sedmi lety nachomýtnout před očima. Jako čerstvě dvacetiletý kopal na hostování za anglický klub Wolverhampton Wanderers. Všechny nedostižné křížné pasy dostihl, na monitoru, když jste ho správně navigovali, zakončoval jako bůh. Pravidelně jste vyhrávali, jakmile jste ho měli v sestavě.

A realita? V sezoně, kdy se nejlepším střelcem druhé anglické ligy Championship stal jakýsi Matěj Vydra z Derby County, postoupil Wolverhampton o soutěž výš.

S Jotou na hrotu.

Diogo vstřelil sedmnáct gólů a v létě 2020 se stěhoval za téměř padesát milionů liber do Liverpoolu. Tam stihl 182 soutěžních zápasů a parádních 65 gólů.

Liverpool se chystá jeho dvacítku navždy vyřadit z nabídky čísel na dresu a v Portugalsku si z nenadálé tragédie stírají slzy: „Descansem em paz.“

Odpočívej v pokoji, Diogo.