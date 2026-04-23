Sedmizápasový distanc pro Bořila. Za Slavii už si v této sezoně nezahraje

Je však otázkou, jestli pětatřicetiletý obránce bude ve Slavii po této sezoně pokračovat. Pokud ne, nerozloučil se s klubem a možná s celou ligovou kariérou nejlépe.
Disciplinární komise o jeho trestu rozhodla ve čtvrtek.
Bořil do jejího sídla dorazil v doprovodu advokáta krátce po druhé hodině a zhruba po 30 minutách oba zase odcházeli. Půl hodiny po něm pak před novináře přišel předseda komise Jiří Matzner.
„Jednání pana Bořila po udělení červené karty se změnilo v těžko pochopitelný výbuch emocí, který vyústil v situaci, kdy jej musel vlastní spoluhráč fyzicky zadržovat, aby nedošlo ke konfrontaci s hlavním rozhodčím. Během toho se vůči sudímu navíc dopustil verbálních výhrůžek, což je zaznamenáno v zápise o utkání,“ poznamenal Matzner.
„Takové chování je naprosto neakceptovatelné a dalekosáhle překračuje hranice toho, co si hráč může nejenom vůči delegovaným osobám v utkání dovolit,“ doplnil.
Bořilovi hrozil podle druhého odstavce paragrafu 45 disciplinárního řádu, jenž upravuje tresty za nesportovní chování vůči delegovaným osobám, až devítiměsíční distanc. Zmíněným odstavcem se komise řídila a Bořilovi zastavila činnost na sedm utkání.
„Uložený trest odpovídá závažnosti celého incidentu a jasně deklaruje, že podobné excesy jako vyhrožování ve sportu nemají místo a nebudou tolerovány,“ zdůraznil Matzner.
První kartu viděl Bořil za zdržování rozehrání pokutového kopu, kterým v závěru zápasu Hradec Králové otočil na 2:1. Poté, co sudí Černý ukázal Bořilovi kartu, se slávistický obránce rozčílil a konfrontoval rozhodčího slovy: „Za co jsi mi dal tu kartu?“ Poté dál nasupeně postupoval směrem k němu.
A tak mu dal Černý druhou, načež útočník Prekop svého kapitána chytl a odvedl pryč. Sudí do zápisu uvedl, že na něj po vyloučení Bořil křičel, ať počká uvnitř, což komise vyhodnotila jako vyhrožování.
Pro Bořila to bylo druhé vyloučení v této sezoně, červenou předtím dostal na konci ledna v Lize mistrů na Pafosu (1:4). Předtím byl vyloučen v září 2023, tedy před více než dvěma a půl lety, v derby po potyčce se sparťanem Ladislavem Krejčím.
Tehdy nakonec vyfasoval čtyřzápasový trest. Teď dostal stopku na sedm utkání a možná to pro něj znamená nevydařený konec kariéry. Minimálně ve Slavii.
Během deseti let s ní získal pět titulů, rozhodující trefou v odvetě klíčového předkola s Kluží do Edenu po dvanácti letech vrátil Ligu mistrů a pak dal bodlem gól nabité Barceloně, o kterém dodnes rád vypráví.
Dokázal se vrátit na trávník i po vážném zranění kolene, a v minulé sezoně dokonce dostal pozvánku do reprezentace.
V neděli v Hradci se však neovládl.
„Vnímáme jako zklamání, že se takového jednání dopustil hráč, který zastává roli kapitána a patří mezi nejzkušenější osobnosti celé soutěže. Právě od takových se očekává, že budou schopni jít příkladem a v podobných momentech udržet emoce a zachovat respekt k rozhodčím i ostatním aktérům, což se v tomto případě nestalo,“ uzavřel Matzner.