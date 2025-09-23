Útočník Hradce Králové Jordann Perret a liberecký Marek Zachar dostali pokutu ve výši deseti procent měsíčního platu za nafilmované pády. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje o tom informovala na svém webu.
Ludvig v neděli fauloval na začátku druhé třetiny plzeňského útočníka Adriána Holešinského, jehož zasáhl do hlavy. Rozhodčí Daniel Pražák a Lukáš Květoň jej následně vyloučili na pět minut a do konce utkání. Disciplinární komise mu nyní navíc zastavila činnost a pětadvacetiletý bek tak bude chybět v sestavě Pardubic v úterním utkání na ledě Kladna.
Ludvigův zákrok:
Němeček fauloval vítkovického obránce Patrika Brůnu také na začátku druhé třetiny a i jeho rozhodčí Robin Šír a Jiří Ondráček poslali s vyšším trestem za zásah do oblasti hlavy a krku předčasně do kabin. Třicetiletý obránce bude chybět Spartě v Olomouci.
Němečkův zákrok:
Mamčics dostal trest za faul na kapitána Mladé Boleslavi Tomáše Fořta v první třetině. Lotyšský obránce soupeře nebezpečně narazil na mantinel a od rozhodčích Tomáše Mejzlíka a Jakuba Zelisky dostal trest na pět minut a do konce utkání. Mamčics bude Energii chybět proti Mladé Boleslavi.
Zákrok Mamčicse:
Dravecký fauloval českobudějovického útočníka Nicka Olesena v závěru utkání a i jemu rozhodčí Pavel Obadal a Filip Vrba udělili trest na pět minut a do konce utkání za zásah do oblasti hlavy a krku. Slovenský útočník vynechá páteční zápas proti Pardubicím, Oceláři mají v úterý po odložení zápasu s Hradcem Králové volno.
Zákrok Draveckého:
Perret dostal od disciplinární komise pokutu za neadekvátní reakci na zásah hokejkou od Adama Zbořila v utkání proti Brnu, za který od rozhodčích Jana Hribika a Luďka Pilného dostal stejně jako protihráč dvouminutový trest. Zachar „přihrál“ střet s kladenským útočníkem Danielem Audettem, po kterém rozhodčí Jan Jaroš a Jakub Šindel vyloučili jen protihráče a Liberec v následné přesilové hře vstřelil branku na 4:1.