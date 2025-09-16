Vyprovokovaný Gross zaplatí 30 tisíc, vyšší částku za fanouška uhradí Brno

Trenér hokejové Sparty Pavel Gross dostal po konfliktu s podnapilým fanouškem po nedělním extraligovém utkání v Brně pokutu 30 000 korun za nesportovní chování. Kometě nařídil šéf disciplinární komise Viktor Ujčík po zkráceném řízení zaplatit 45 000 korun za nesportovní chování příznivců a porušení povinností pořádajícího klubu. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje to uvedla na svém webu.
Incident se odehrál ve chvíli, kdy se Gross chystal pogratulovat domácímu kouči Kamilu Pokornému k výhře 2:0. Trenér Sparty během konfliktu v rozčilení odstrčil fotografa, který událost natáčel na mobilní telefon. O den později se za to Gross omluvil, stejně jako během disciplinárního řízení. Podle Sparty selhala pořadatelská služba mistrovského klubu. Kometa uvedla, že situace lituje a slíbila nápravu.

„Brněnský klub posílí pořadatelskou službu na místech možného kontaktu fanoušků se členy hostujících týmů a zároveň zpřesní pokyny pro pořadatele po skončení jednotlivých třetin i celého utkání,“ uvedla Asociace profesionálních klubů ledního hokeje.

