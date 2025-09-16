Vyprovokovaný Gross zaplatí 30 tisíc, vyšší částku za fanouška uhradí Brno

Incident se odehrál ve chvíli, kdy se Gross chystal pogratulovat domácímu kouči Kamilu Pokornému k výhře 2:0. Trenér Sparty během konfliktu v rozčilení odstrčil fotografa, který událost natáčel na mobilní telefon. O den později se za to Gross omluvil, stejně jako během disciplinárního řízení. Podle Sparty selhala pořadatelská služba mistrovského klubu. Kometa uvedla, že situace lituje a slíbila nápravu.
„Brněnský klub posílí pořadatelskou službu na místech možného kontaktu fanoušků se členy hostujících týmů a zároveň zpřesní pokyny pro pořadatele po skončení jednotlivých třetin i celého utkání,“ uvedla Asociace profesionálních klubů ledního hokeje.