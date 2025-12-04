Slavia platí za pyrotechniku, disciplinárka potrestala i potyčku asistentů

  17:31aktualizováno  17:31
Fotbalová Slavia dostala od disciplinární komise pokutu 120 000 korun za pyrotechniku na tribunách během utkání 16. kola první ligy s Bohemians 1905. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalová asociace (LFA), která v Česku řídí profesionální soutěže.

Potemnělý stadion Slavie před utkáním proti Bohemians | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Příznivci Slavie použitím pyrotechniky pozdrželi výkop vršovického derby, které jejich tým vyhrál 3:1. Komise potrestala lídra tabulky za porušení povinností pořadatele.

Záložník Daniel Langhamer po vyloučení v duelu 17. kola v Plzni bude chybět Mladé Boleslavi v sobotním duelu se Zlínem. Zákaz na jeden soutěžní zápas dostali i asistent trenéra Liberce David Mikula a Olomouce Otakar Novák za potyčky ve vzájemném utkání.

Jednou bude stát i záložník Bohemians 1905 Nelson Okeke, jenž jako první hráč tohoto ročníku nasbíral osm žlutých karet. Dalších 12 fotbalistů bude o víkendu pykat za čtyři žluté karty.

