Traoré vynechá za faul na Kayonda pět zápasů. Trest mají i Dolžnikov s Mahutou

  17:32aktualizováno  17:32
Karvinský záložník Aboubacar Traoré dostal od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest zákazu startu v pěti soutěžních zápasech za faul na libereckého Azize Kayonda. Artur Dolžnikov z Olomouce a Ryan Mahuta z Pardubic mají po vzájemné potyčce zastavenou činnost na tři soutěžní utkání. Na čtvrtečním zasedání padla také vysoká pokuta, Slavia kvůli chování fanoušků při domácím utkání 14. kola první ligy s Ostravou zaplatí 190 000 korun.

Jablonecký útočník Antonín Růsek si za Aboubacarem Traorem naskakuje na míč po dlouhém autu Filipa Nováka, načež dal druhý gól svého týmu. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Traoré v nedělním duelu 15. kola zasáhl Kayonda ve výskoku kolenem do hlavy. Ugandský obránce skončil na nosítkách a v nemocnici.

Viník z Pobřeží slonoviny nejprve dostal za zákrok žlutou kartu, hlavní rozhodčí Jan Machálek nakonec ale po kontrole u videa původní verdikt zrušil a hostujícího hráče rovnou vyloučil. Karviná utrpěla v Liberci nejvyšší ligovou prohru v klubové historii 0:6.

Situace mezi Dolžnikovem a Mahutou se odehrála v dlouhém závěrečném nastavení nedělního utkání Olomouce s Pardubicemi (2:0). Finský obránce Mahuta zatáhl unikajícího Dolžnikova, litevský reprezentant ho tvrdě nakopl a soupeř se po protihráči ohnal. Oba dostali červenou kartu a zároveň jejich incident spustil hromadnou potyčku.

Příznivci Slavie se v předminulém kole provinili pronesením a použitím masivní pyrotechniky. Mimo jiné s její pomocí spustili ohňostroj.

Disciplinární komise zároveň s pražským klubem a také s Viktorií Plzeň zahájila řízení po nedělním šlágru na západě Čech, který Slavia vyhrála 5:3. Zápas provázely výtržnosti, kvůli hustému dýmu ze zakázané pyrotechniky rozhodčí Jan Beneš utkání na 10 minut přerušil.

Při výtržnostech byli zraněni dva lidé, po jednom v sektorech pro domácí i pro hosty. Desítky příznivců musely z obav o svou bezpečnost opustit místa, mezi nimi byly i rodiny s dětmi.

Pokutu 50 000 korun obdržely za chování příznivců Teplice. Fanoušci severočeského klubu v domácím duelu 14. kola s Plzní pronesli a použili pyrotechniku a dopustili se rasistických pokřiků.

Vedle Plzně se Slavií zahájila disciplinární komise po zápasech z uplynulého víkendu řízení také s Ostravou a Spartou kvůli chování diváků.

