Tvrdé tresty pro slávisty. Moses vynechá osm zápasů, Chorý šest a Douděra tři

Slávistické tresty se nahromadily z posledních dvou týdnů.
Nejpřísnější distanc si vyslechl nigerijský záložník Moses, který po svém ostrém zákroku v Liberci na Petra Hodouše ještě další dvě kola absolvoval.
To proto, že na hřišti sudí nepískal ani faul a Moses tedy mohl dál hrát, přestože Hodouše odvezli na nosítkách a v nemocnici mu dávali dohromady zlomenou čelist.
Disciplinární komise však v tomto případě sáhla po výjimce, když komise rozhodčích zdůraznila, že Moses měl být v utkání vyloučen.
„Princip disciplinární odpovědnosti je postaven na tom, že každý hráč nese během utkání odpovědnost za své jednání, a to včetně dopadů, které může jeho počínání způsobit. Disciplinární komise proto při posuzování a určování výše disciplinárního trestu v podobných případech nehodnotí pouze samotnou povahu incidentu, ale také jeho následky,“ přiblížil předseda disciplinárky Jiří Matzner.
„Právě kombinace těchto skutečností vedla k dodatečnému zahájení disciplinárního řízení. K takovému postupu komise přistupuje pouze zcela výjimečně a za splnění podmínek stanovených Disciplinárním řádem FAČR a Statutem DK LFA. Jednou z nich je situace, kdy má disciplinární provinění závažné následky, zejména v podobě zranění hráče či jiné osoby, což bylo v tomto případě jednoznačně naplněno,“ doplnil.
V takových případech lze uložit trest od dvou do osmnácti měsíců. Komise se tedy rozhodla pro nejnižší možnou sazbu.
„Komise zároveň konstatuje, že po vykonání poloviny trestu může být zbývající část podmíněně prominuta, pokud pro to budou splněny podmínky stanovené příslušnými předpisy. Jednou z okolností, která bude mít klíčovou roli, bude další vývoj zdravotního stavu Petra Hodouše,“ vysvětlil Matzner.
Mosesův specifický trest poběží až od doby, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Pokud se tak nestane do nedělního zápasu s Hradcem, bude moci hrát.
Dva tresty z derby
Ve víkendovém pražském derby, které přehlušily fanouškovské nepokoje, řešila disciplinární komise dvě slávistické červené karty. Chorého úder loktem do Sörensenova obličeje a Douděrův výlev směrem k rozhodčím, kdy křičel: „Dejte ještě třetí poločas, zm***!“
Oba hráče vršovický klub vyřadil z kádru a podle předsedy představenstva Jaroslava Tvrdíka si už za něj nezahrají. Chorý jako první útočník v historii samostatné ligy obdržel tři červené karty v sezoně. Stejně jako Douděra ale figuruje v předběžné širší nominaci české reprezentace na letní mistrovství světa.
Chorý si nezahraje šest zápasů, vynechá tedy i první tři kola nové sezony, pokud zůstane v české nejvyšší soutěži.
„Není obvyklé, aby byl hráč v průběhu jedné sezony kvůli přímému vyloučení před disciplinární komisí hned třikrát,“ podotkl Matzner.
„Úder loktem do oblasti hlavy navíc podle názoru komise nebyl náhodnou událostí, šlo o jednání, které přímo ohrožuje zdraví protihráče. Omluvou pro podobný zákrok nemohou být ani emoce či důrazný styl hry, kterým se Tomáš Chorý prezentuje,“ líčil.
Disciplinárka tak Chorému sečetla jak povahu incidentu, tak recidivu z předchozích dvou vyloučení. Poprvé odcházel předčasně na Slovácku, kde udeřil pěstí do rozkroku brankáře Milana Heču. Poté viděl červenou doma s Plzní, kde ho sudí vyloučil za plivnutí na Sampsona Dweha, to však disciplinární komise vyhodnotila jako neprůkazné a nechala pouze trest na jeden zápas.
Douděra za svůj výlev k sudím může od nové sezony v české nejvyšší soutěži opět nastupovat. Oba hráči už si jeden zápas z trestu odpykali ve středu proti Jablonci.
Přehled nejvyšších trestů zastavení činnosti v první fotbalové lize a domácím poháru
Dvanáct zápasů:
Léonard Kweuke (Sparta, květen 2013) - hrubý faul
Deset zápasů:
Michal Frydrych (Ostrava, duben 2025) - hrubý faul s následkem vážného zranění (později zmírněn na šest)
Osm zápasů:
Milan Matula (Teplice, srpen 2009) - úder loktem (později zmírněn na šest)
Nikolaj Komličenko (Mladá Boleslav, září 2017) - úder loktem (později zmírněn na šest)
Benson Sakala (Mladá Boleslav, srpen 2023) - hrubý faul (později zmírněn na šest)
Heiderson Hurtado (Jablonec, březen 2024) - hrubý faul (později zmírněn na šest)
David Moses (Slavia, květen 2026) - surová hra/úder loktem s následkem zranění
Sedm zápasů:
Tomáš Řepka (Sparta, září 2007) - urážka rozhodčího a napadení pořadatele
Ahmad Ghali (Liberec, srpna 2024) - surová hra s následkem vážného zranění (později prominutí poloviny dvouměsíčního trestu)
Jan Bořil (Slavia, duben 2026) - protesty a výhrůžky rozhodčímu
Šest zápasů:
Petr Lukáš (Teplice, srpen 2008) - úder loktem (později zmírněn na čtyři)
Petr Švancara (Slovácko, září 2009) - úder loktem
Václav Ondřejka (Slovácko, únor 2012) - hrubý faul
Tomáš Chorý (Slavia, srpen 2025) - udeření soupeřova brankáře do rozkroku
Tomáš Chorý (Slavia, květen 2026) - úder loktem