Celtic se přiblížil Lize mistrů, nakročeno má i Bodö/Glimt. Slovan remizoval s Celje

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  23:25aktualizováno  23:25
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Fotbalisté Celticu se radují z gólu proti Linci v předkole Ligy mistrů. | foto: Andrew MilliganAP

Do 4. předkola fotbalové Ligy mistrů vstoupil nejlépe norský Bodö/Glimt, který zvítězil v nizozemském Nijmegenu 3:1. Tříbrankový náskok si do odvety poveze z domácího stadionu Celtic Glasgow po výhře 3:0 nad Lincem. Slovan Bratislava remizoval doma se slovinským Celje 1:1.

Slovan před dvěma lety přes stejného soupeře postoupil, ale tehdy po remíze 1:1 ve Slovinsku zvítězil doma 5:0.

I tentokrát začal lépe a Čerepkai, bývalý hráč Teplic, který teprve v tomto týdnu přestoupil z Košic, v 15. minutě otevřel skóre. Ještě do přestávky ale odpověděl kosovský útočník Avdyli.

Bodö/Glimt navázal na minulý ročník, v němž došel až do osmifinále a na cestě zdolal mimo jiné Inter Milán, Manchester City a Atlético Madrid. Napříč soutěžemi je už 14 zápasů bez porážky.

Jediným týmem, který využil výhodu domácího prostředí, byl Celtic. Na výhře nad Lincem měl hlavní podíl kolumbijský útočník Durán, autor dvou branek. V záloze rakouského týmu odehrál celý zápas Kryštof Daněk.

Šanci na premiérovou účast v milionářské soutěži má izraelský Hapoel Beer Ševa, na neutrálním hřišti v Bukurešti zdolal Sabah Baku 2:1.

Liga mistrů
Play-off 19. 8. 2026 21:00
Celtic Glasgow Celtic Glasgow : LASK Linz LASK Linz 3:0 (2:0)
Góly:
26. Nygren
38. C. Durán
67. C. Durán
Góly:
Sestavy:
Sinisalo – Donovan (83. Ralston), Carter-Vickers, Trusty, Tierney (76. Scales) – McGregor (C), Nygren, Baur (65. Hatate) – C. Durán (83. H. Hasan), Høgh, Jang Hjon-džun (76. Tounekti).
Sestavy:
Jungwirth – Mbuyamba, Alemão, Andrade – Jørgensen, Daněk (65. Schöpf), Ljubičić, Horvath (C), Bello – Adeniran, Usor (73. Lang).
Náhradníci:
Doohan – Balikwisha, McCowan, Osmand, Kenny, Murray, Forrest.
Náhradníci:
Schützenauer, Schillinger – Freckleton, Smakaj, Bogarde, Verhaeghe, Dibango, Flecker.
Žluté karty:
Žluté karty:
82. Jørgensen

Rozhodčí: Schärer – de Almeida, Erni (SUI).

Liga mistrů
Play-off 19. 8. 2026 21:00
Slovan Bratislava Slovan Bratislava : NK Celje NK Celje 1:1 (1:1)
Góly:
15. Čerepkai
Góly:
41. Avdyli
Sestavy:
Takáč – Blackman, Bajrić, Marković, Cruz – Martínez (84. Ibrahim), Pokorný, Mustafić (70. Matsuoka) – Barseghjan (84. Šporar), Čerepkai (62. Yirajang), Camara (70. Kianga)
Sestavy:
Leban – Ivanšek (58. Verbič), Hrka, Tutyškinas, Širvys (77. Dionkou) – Kvesić (86. Dukuly), Zabukovnik, Daniel (77. Čalušič) – Sešlar, Kučys (58. Kotnik), Avdyli
Náhradníci:
Gajdoš, Ibrahim, Ignatenko, Kianga, Kozlovský, Macík, Maroš, Matsuoka, Popovič, Šporar, Wimmer, Yirajang
Náhradníci:
Čalušič, Dionkou, Dukuly, Frelih, Kolár, Kotnik, Koutris, Poplatnik, Tusha, Vancaš Požeg, Verbič, Vukliševič
Žluté karty:
45. Bajrić, 83. Blackman
Žluté karty:
59. Avdyli, 86. Zabukovnik

Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Kimmeyer

Liga mistrů
Play-off 19. 8. 2026 21:00
NEC Nijmegen NEC Nijmegen : Bodo/Glimt Bodo/Glimt 1:3 (0:2)
Góly:
85. Bischoff
Góly:
25. Fet
44. Helmersen
50. Aleesami
Sestavy:
Crettaz – Pereira (68. Sierhuis), Storm, Fonville (82. Kabar) – Mor (68. Tahaui), Nejašmić, Lebreton, Bischoff – Chery (C) (82. Kers), Tadić – Linssen (68. Monteiro).
Sestavy:
Chajkin – Sjøvold, Bjørtuft (C), Aleesami, Bjørkan (76. Määttä)– Auklend (90+2. Mvuka), Berg, Fet (90+2. Nielsen) – Blomberg (76. Blomberg), Helmersen, Hauge (59. Brynhildsen).
Náhradníci:
Polster – Ouwejan, Hansen-Aarøen, Willumsson, Nuytinck, van Crooij, Brás.
Náhradníci:
Lund, Andersen – Saltnes, Bassi, Chooly, Solhaug.
Žluté karty:
43. Storm, 90+1. Monteiro
Žluté karty:
64. Brynhildsen

Rozhodčí: Letexier – Mugnier, Rahmouni (vš. FRA)

Liga mistrů
Play-off 19. 8. 2026 21:00
Hapoel Be'er Sheva FC Hapoel Be'er Sheva FC : Sabah Baku Sabah Baku 2:1 (1:1)
Góly:
43. East
79. Zlatanović
Góly:
6. Simić
Sestavy:
Marciano – Mizrahi, Vítor (C), Rotman, Amador – Yehoshua (85. Kanaan), Ventura, Peretz – East (71. Abu Rumi), Zlatanović (85. Malede), Ahmed (66. Ganah).
Sestavy:
Pokatilov (C) – Zedadka, Solvet (89. Almeida), Dašdamirov, Puchacz – Rachmonalijev, Lepinjica – Severina (56. Mbina), Isajev (74. Nwachukwu), Simić – Mickels.
Náhradníci:
Wolff – Baltaxa, kanaan, Ganah, Davidzada, Malede, Levy, Ohana, Hazout, Stojanov, Diop, Abu Rumi.
Náhradníci:
Ramazanov, Mirzammadov – McCarthy, Chajbulajev, Nwachukwu, Parris, Rustamli, Mutallimov, Lachaab, Almeida, Fernandes, Mbina.
Žluté karty:
76. Vítor, 77. Rotman, 84. Ganah
Žluté karty:

Rozhodčí: Massa – Meli, Berti (ITA)

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