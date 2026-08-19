Celtic se přiblížil Lize mistrů, nakročeno má i Bodö/Glimt. Slovan remizoval s Celje

Slovan před dvěma lety přes stejného soupeře postoupil, ale tehdy po remíze 1:1 ve Slovinsku zvítězil doma 5:0.
I tentokrát začal lépe a Čerepkai, bývalý hráč Teplic, který teprve v tomto týdnu přestoupil z Košic, v 15. minutě otevřel skóre. Ještě do přestávky ale odpověděl kosovský útočník Avdyli.
Bodö/Glimt navázal na minulý ročník, v němž došel až do osmifinále a na cestě zdolal mimo jiné Inter Milán, Manchester City a Atlético Madrid. Napříč soutěžemi je už 14 zápasů bez porážky.
Jediným týmem, který využil výhodu domácího prostředí, byl Celtic. Na výhře nad Lincem měl hlavní podíl kolumbijský útočník Durán, autor dvou branek. V záloze rakouského týmu odehrál celý zápas Kryštof Daněk.
Šanci na premiérovou účast v milionářské soutěži má izraelský Hapoel Beer Ševa, na neutrálním hřišti v Bukurešti zdolal Sabah Baku 2:1.
26. Nygren
38. C. Durán
67. C. Durán
Sinisalo – Donovan (83. Ralston), Carter-Vickers, Trusty, Tierney (76. Scales) – McGregor (C), Nygren, Baur (65. Hatate) – C. Durán (83. H. Hasan), Høgh, Jang Hjon-džun (76. Tounekti).
Jungwirth – Mbuyamba, Alemão, Andrade – Jørgensen, Daněk (65. Schöpf), Ljubičić, Horvath (C), Bello – Adeniran, Usor (73. Lang).
Doohan – Balikwisha, McCowan, Osmand, Kenny, Murray, Forrest.
Schützenauer, Schillinger – Freckleton, Smakaj, Bogarde, Verhaeghe, Dibango, Flecker.
82. Jørgensen
Rozhodčí: Schärer – de Almeida, Erni (SUI).
15. Čerepkai
41. Avdyli
Takáč – Blackman, Bajrić, Marković, Cruz – Martínez (84. Ibrahim), Pokorný, Mustafić (70. Matsuoka) – Barseghjan (84. Šporar), Čerepkai (62. Yirajang), Camara (70. Kianga)
Leban – Ivanšek (58. Verbič), Hrka, Tutyškinas, Širvys (77. Dionkou) – Kvesić (86. Dukuly), Zabukovnik, Daniel (77. Čalušič) – Sešlar, Kučys (58. Kotnik), Avdyli
Gajdoš, Ibrahim, Ignatenko, Kianga, Kozlovský, Macík, Maroš, Matsuoka, Popovič, Šporar, Wimmer, Yirajang
Čalušič, Dionkou, Dukuly, Frelih, Kolár, Kotnik, Koutris, Poplatnik, Tusha, Vancaš Požeg, Verbič, Vukliševič
45. Bajrić, 83. Blackman
59. Avdyli, 86. Zabukovnik
Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Kimmeyer
85. Bischoff
25. Fet
44. Helmersen
50. Aleesami
Crettaz – Pereira (68. Sierhuis), Storm, Fonville (82. Kabar) – Mor (68. Tahaui), Nejašmić, Lebreton, Bischoff – Chery (C) (82. Kers), Tadić – Linssen (68. Monteiro).
Chajkin – Sjøvold, Bjørtuft (C), Aleesami, Bjørkan (76. Määttä)– Auklend (90+2. Mvuka), Berg, Fet (90+2. Nielsen) – Blomberg (76. Blomberg), Helmersen, Hauge (59. Brynhildsen).
Polster – Ouwejan, Hansen-Aarøen, Willumsson, Nuytinck, van Crooij, Brás.
Lund, Andersen – Saltnes, Bassi, Chooly, Solhaug.
43. Storm, 90+1. Monteiro
64. Brynhildsen
Rozhodčí: Letexier – Mugnier, Rahmouni (vš. FRA)
43. East
79. Zlatanović
6. Simić
Marciano – Mizrahi, Vítor (C), Rotman, Amador – Yehoshua (85. Kanaan), Ventura, Peretz – East (71. Abu Rumi), Zlatanović (85. Malede), Ahmed (66. Ganah).
Pokatilov (C) – Zedadka, Solvet (89. Almeida), Dašdamirov, Puchacz – Rachmonalijev, Lepinjica – Severina (56. Mbina), Isajev (74. Nwachukwu), Simić – Mickels.
Wolff – Baltaxa, kanaan, Ganah, Davidzada, Malede, Levy, Ohana, Hazout, Stojanov, Diop, Abu Rumi.
Ramazanov, Mirzammadov – McCarthy, Chajbulajev, Nwachukwu, Parris, Rustamli, Mutallimov, Lachaab, Almeida, Fernandes, Mbina.
76. Vítor, 77. Rotman, 84. Ganah
Rozhodčí: Massa – Meli, Berti (ITA)