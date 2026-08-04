O smíšenou čtyřhru na US Open mají Češi zájem, přihlásili se i Muchová a Menšík

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  16:20aktualizováno  16:20
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Český tenista Jakub Menšík v akci na Laver Cupu. | foto: AP

Do smíšené čtyřhry na tenisovém US Open se po elitní deblistce Kateřině Siniakové přihlásil také český pár Karolína Muchová, Jakub Menšík. Dalších třináct párů, mezi nimiž je i manželská dvojice Elina Svitolinová a Gaël Monfils či šestačtyřicetiletá Venus Williamsová s Alexandrem Bublikem, zveřejnili pořadatelé závěrečného letošního grandslamu.

Prvních šestnáct týmů ucházejících se o start v turnaji o milion dolarů oznámila Americká tenisová asociace (USTA) minulé pondělí. Byla mezi nimi i Siniaková, jež se přihlásila spolu s Britem Henrym Pattenem, který je stejně jako ona deblovou světovou jedničkou.

Turnaje se zúčastní 16 dvojic. Páry se mohou hlásit do 17. srpna a šest týmů s nejlepším součtem singlového žebříčku se automaticky dostane do soutěže. Muchové s Menšíkem aktuálně patří právě šesté místo, nejlepší skóre mají Aryna Sabalenková s Novakem Djokovičem.

Dalších osm týmů dostane volné karty od pořadatelů a zbývající dvě dvojice vzejdou z kvalifikace, jež se bude hrát 24. srpna. Samotný turnaj v mixu bude na programu 25. a 26. srpna, hlavní soutěže ve dvouhrách odstartují v neděli 30. srpna.

Muchová se účastnila už loňské premiéry smíšené čtyřhry v tomto formátu po boku Rusa Andreje Rubljova a vypadli ve čtvrtfinále. Siniaková měla loni hrát s hvězdným Jannikem Sinnerem, jenž se však na poslední chvíli odhlásil.

Turnaj ve smíšené čtyřhře se bude hrát na dva vítězné sety do čtyř a se super tiebreakem místo třetí sady. Pouze ve finále bude klasické počítání do šesti.

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