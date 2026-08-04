O smíšenou čtyřhru na US Open mají Češi zájem, přihlásili se i Muchová a Menšík

Prvních šestnáct týmů ucházejících se o start v turnaji o milion dolarů oznámila Americká tenisová asociace (USTA) minulé pondělí. Byla mezi nimi i Siniaková, jež se přihlásila spolu s Britem Henrym Pattenem, který je stejně jako ona deblovou světovou jedničkou.
Turnaje se zúčastní 16 dvojic. Páry se mohou hlásit do 17. srpna a šest týmů s nejlepším součtem singlového žebříčku se automaticky dostane do soutěže. Muchové s Menšíkem aktuálně patří právě šesté místo, nejlepší skóre mají Aryna Sabalenková s Novakem Djokovičem.
Dalších osm týmů dostane volné karty od pořadatelů a zbývající dvě dvojice vzejdou z kvalifikace, jež se bude hrát 24. srpna. Samotný turnaj v mixu bude na programu 25. a 26. srpna, hlavní soutěže ve dvouhrách odstartují v neděli 30. srpna.
Muchová se účastnila už loňské premiéry smíšené čtyřhry v tomto formátu po boku Rusa Andreje Rubljova a vypadli ve čtvrtfinále. Siniaková měla loni hrát s hvězdným Jannikem Sinnerem, jenž se však na poslední chvíli odhlásil.
Turnaj ve smíšené čtyřhře se bude hrát na dva vítězné sety do čtyř a se super tiebreakem místo třetí sady. Pouze ve finále bude klasické počítání do šesti.