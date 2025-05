Co se stalo?

Pomezní Michal Hanzlík během prvního poločasu doporučil hlavnímu sudímu Jiřímu Rakovi odvolat penaltu pro domácí, které to nadzvedlo. Po úvodní pětačtyřicetiminutovce prohrávali 1:4, navíc byl vyloučen po druhé žluté kartě za průpovídky Lukáš Mayerhofer. Při odchodu do šaten hráči Novosedlic zuřili a nadávali takovým způsobem, že sudí vyloučil trio Martin Podhola, Martin Janota a Marek Vorel, přičemž posledně jmenovaný se na sudí sápal.

Mayerhofer a Janota vyvázli s jednozápasovou stopkou, další hříšníci už tak lacino ne. Podhola dostal trest zastavení činnosti na devět zápasů a pokutu dva tisíce korun, Vorel zaplatí stejnou částku a nesmí hrát osm měsíců, tedy až do 24. ledna 2026.

Vorel pro Deník předem řekl, že přijme jakýkoli trest. Svůj úlet vysvětlil: „Nejsem na hřišti andílek, to ví celý okres. Řval jsem na asistenta rozhodčího a řekl jsem mu ‚Jak si můžeš dovolit říct hráči, ať jde do pí*i?‘ Načež se na mě otočil, vytáhl červenou kartu a řekl mi ‚Za to, že jsi mi řekl, ať jdu do pí*i.‘. To mě vytočilo. Vymyslel si něco, co jsem neřekl. Potom jsem vybouchl. Lítalo ze mě jedno slovo za druhým…“

Podle Vorla už při hádce kvůli penaltě asistent sudího poslal kapitána neslušně pryč. Hanzlíka však brání hlavní sudí Rak: „Prožíval osobní smutek, nedávno mu totiž odešla maminka. Byl z toho hodně špatný, přesto šel zápas pískat. Je to člověk, který fotbal miluje. Má i svůj osobní handicap - je nedoslýchavý, nosí naslouchátko. Nedivím se mu, že ho vzalo to, jak na něj novosedličtí hráči vyjeli, jak ho uráželi. On předtím okřikl lavičku, ale nic vulgárního, je to slušný člověk.“

Vorel tvrdil: „Věřím, že kdybychom věděli o jeho indispozici, reagovali bychom jinak. Ale už mě nebaví, jak se všechno hází pouze na hráče a rozhodčí se jen omlouvají a neřeší se to. A opakující se argumenty typu ‚Buďte rádi, že vás někdo píská, jsou to taky jen lidi,‘ už je ohraný. Vadí mi nedotknutelnost rozhodčích. Můžou si říkat a do zápisu psát, co chtějí. Úplně bez důkazů.“

Fanoušci Novosedlic slaví výhru s týmem v zápaes proti Proboštovu, jaro 2022. Hrálo se v Srbicích.

Jan Zubr, člen disciplinárky, se však na sociálních sítích Hanzlíka zastal. „Pamatuji ho mnoho let. Když se pohyboval v Kopistech, pískal jsem I. A třídu, staral se o rozhodčí. Neskutečně hodný chlap a podle mě i s čistou duší. Nedám za nikoho ruku do ohně, ale nezdá se mi to. Pokud se rozbrečel, je to už vážně dno.“

Úvod druhé půle se pozdržel o 10 minut, než se rozrušený pomezní uklidnil. Po zranění novosedlického kapitána Jana Leibla však zápas za stavu 2:5 skončil, domácí neměli potřebných sedm hráčů. I za to Novosedlice dostaly pokutu tisíc korun, protože do zápisu o utkání uvedly pět náhradníků, přitom ani jeden na zápase přítomen nebyl.

Další postihy?

Tisícovka za nedohrání utkání. Pět tisíc za nepřítomnost hlavního pořadatele u incidentu. Poslední domácí zápas musí Novosedlice odehrát bez diváků. Sportovně technická komise navrhla ponechat výsledek v platnosti, i ona vyměřila pět tisíc za nedostatečnou pořadatelskou službu a vniknutí diváků do prostoru hřiště.

Novosedlice pamatují ovšem i horší postih. Před dvěma lety Pavel Karlík rozhodčímu Miroslavu Vlašičovi vytrhl karty z ruky a pak ho napadl, tehdy při utkání I. B třídy. K dvouletému trestu bez fotbalu musel ještě zaplatit pokutu 25 tisíc korun.