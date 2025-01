ONLINE: Karlovy Vary hrají derby s Plzní, o vyrovnávací trefu se postaral Koffer

Duel se měl původně hrát v neděli 12. ledna, ale kvůli viróze hráčů domácího týmu došlo po dohodě klubů k odkladu.

Karlovarští vynechali i páteční zápas v Třinci a vrátili se po devíti dnech do hry v neděli, kdy prohráli v Olomouci 0:2. Skončila tak jejich čtyřzápasová bodová série, při níž třikrát vyhráli. Doma si chce Energie vylepšit bilanci po dvou porážkách z posledních tří klání.

Dohrávku 36. kola sledujeme od 18 hodin

V Olomouci bylo patrné, že se Karlovy Vary potýkaly se zdravotními problémy. „Chybělo nám trochu štěstí a také síla na to, abychom vstřelili gól a vývoj otočili. Nehráli jsme zápas osm dní a šlo to vidět, ale nemůžeme se na to vymlouvat. Čeká nás hodně utkání po sobě, tak musíme zabrat a vyhrávat,“ uvedl obránce Ondřej Dlapa.

Plzeň v neděli ztratila v Českých Budějovicích náskok 1:4 a prohrála 4:5 po samostatných nájezdech. Přesto bodovala v šestém z uplynulých sedmi duelů a byla to za tu dobu její teprve druhá porážka.

Karlovým Varům má v této sezoně co vracet. Nejdříve jim v říjnu podlehla v KV Areně 1:6, na konci listopadu prohrála doma 0:3. Energie vyhrála pět z posledních sedmi soubojů s Plzní.