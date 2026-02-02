ONLINE: Poslední zápas před olympiádou, Plzeň v přesilovkách otáčí se Spartou

Oba týmy se utkávají v rámci dohrávky 36. kola, během něhož hrála Sparta mezinárodní Spengler Cup.
Zároveň Pražané nastupují už ke druhému utkání ve dvou dnech, v neděli doma přetlačili České Budějovice těsně 4:3, dva góly však inkasovali v samotném závěru.
ONLINE: Plzeň – Sparta
Sledujte poslední extraligový zápas před OH od 17.30 podrobně
V poslední době má klub z hlavního města formu, vyhrál tři zápasy v řadě a nahání soupeře v boji o přímý postup do čtvrtfinále.
Aktuálně je až sedmý, pokud však na západě Čech vyhraje, dotáhne se na trio Plzeň (4.), Třinec (5.) a Hradec (6.) na rozdíl jediného bodu.
V Plzni se Spartě dlouhodobě daří, uspěla tam už pětkrát v řadě, aniž by soupeři přenechala bod. Teď ovšem trochu netradičně drží lepší pozici v tabulce domácí.