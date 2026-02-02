ONLINE: Poslední zápas před olympiádou, Plzeň v přesilovkách otáčí se Spartou

Autor:
  17:44aktualizováno  18:08
Olympijské hry se nezadržitelně blíží, hokejová extraliga se tak zanedlouho zastaví. Než se tak stane, má v pondělí na programu poslední zápas. Plzeň hostí na domácím ledě Spartu, pro oba dva celky jde o velice důležité utkání. Sledovat ho můžete od 17.30 v podrobné reportáži online.
Plzeňští hráči slaví gól proti Spartě.

Plzeňští hráči slaví gól proti Spartě. | foto: ČTK

Mikko Petman se raduje z plzeňského gólu proti Spartě.
Plzeňský Mikko Petman stíní před sparťanským brankářem Jakubem Kovářem.
Sparťanští hráči slaví trefu proti Plzni.
Mark Pysyk ze Sparty podstupuje souboj s Ville Petmanem z Plzně.
6 fotografií

Oba týmy se utkávají v rámci dohrávky 36. kola, během něhož hrála Sparta mezinárodní Spengler Cup.

Zároveň Pražané nastupují už ke druhému utkání ve dvou dnech, v neděli doma přetlačili České Budějovice těsně 4:3, dva góly však inkasovali v samotném závěru.

ONLINE: Plzeň – Sparta

Sledujte poslední extraligový zápas před OH od 17.30 podrobně

V poslední době má klub z hlavního města formu, vyhrál tři zápasy v řadě a nahání soupeře v boji o přímý postup do čtvrtfinále.

Aktuálně je až sedmý, pokud však na západě Čech vyhraje, dotáhne se na trio Plzeň (4.), Třinec (5.) a Hradec (6.) na rozdíl jediného bodu.

V Plzni se Spartě dlouhodobě daří, uspěla tam už pětkrát v řadě, aniž by soupeři přenechala bod. Teď ovšem trochu netradičně drží lepší pozici v tabulce domácí.

